Trentaquattro editori, quarantacinque incontri e oltre sessanta relatori: sono questi i numeri dello stand della Regione Liguria al Salone Internazionale del Libro, il più importante evento italiano dedicato all’editoria che quest’anno si è svolto al Lingotto dal 15 al 19 maggio.

Nei cinque giorni del Salone del Libro di Torino lo stand di Regione Liguria ha ospitato un ricco assortimento di volumi, tra cui molte novità editoriali, dedicati ad arte, cultura, storia, attualità, divulgazione scientifica, personaggi, gastronomia, narrativa, poesia e molto altro. A conquistare i lettori che hanno visitato la struttura, oltre a narrativa, poesia e saggistica, sono stati anche i titoli dedicati al territorio: dalle ricette tradizionali alle le guide turistiche, dalla botanica ai libri illustrati.

Ad attirare la curiosità dei visitatori del Salone del Libro è stata anche la veste grafica dello stand, una struttura di circa 50 metri quadrati tutta dedicata a uno dei liguri più celebri di tutti i tempi, il premio Nobel per la letteratura Eugenio Montale. Nel 2025, anniversario dei 100 anni dalla pubblicazione di ‘Ossi di Seppia’, Regione Liguria ha voluto celebrare il poeta impreziosendo il suo spazio espositivo con i suoi versi e un suo ritratto firmato dall’artista Jean Blanchaert che ha fatto da sfondo a molti ‘selfie’ scattati dagli amanti dei libri in trasferta a Torino.

Nella giornata inaugurale della XXXVII edizione Blanchaert è stato ospite dello stand, creando disegni e schizzi a tema Montale ‘in diretta’ appositamente per i visitatori. Molto apprezzati anche i segnalibri con il ritratto del poeta e i ‘quadretti’ con il testo di ‘Meriggiare pallido e assorto’, sempre ideati da Blanchaert, messi a disposizione del pubblico nello stand di Regione Liguria. A completare la grafica dello spazio ligure una selezione di scatti tratti dalla mostra del Palazzo Ducale di Genova ‘Meriggiare pallido e assorto. Eugenio Montale: 100 immagini per i 100 anni di Ossi di Seppia’, firmati da Iole Carollo, Anna Positano e Delfino Sisto Legnani.

A concludere il palinsesto dello stand di Regione Liguria, questa mattina, un incontro dedicato allo sport: la presentazione de ‘La notte dell’Ajax: quando il calcio cambiò per sempre il suo pensiero’ di Armando Napoletano e Roberto Pennino (Edizioni Giacché), con la partecipazione di Vanni Tosco di ‘Tuttosport’ (autore del libro “Jurgen Sparwasser – L’eroe che tradì”).

«La scelta di partecipare al Salone del Libro di Torino si è dimostrata vincente per promuovere il nostro territorio e la sua offerta culturale – dichiara il presidente Marco Bucci − cogliere questa opportunità ci ha permesso di presentare ad un vastissimo pubblico di amanti dei libri e di operatori del settore il lavoro dei nostri editori, che ringrazio per aver voluto partecipare con entusiasmo a questa iniziativa con i loro volumi e i loro eventi. La varietà e la ricchezza dei titoli presentati nel nostro stand dimostrano che la Liguria è una terra vivace e ricca di risorse, anche nel mondo dell’editoria».

«Concludiamo questi cinque giorni dedicati al libro e all’editoria con un bilancio decisamente positivo – commenta l’assessore regionale alla Cultura Simona Ferro − il nostro spazio espositivo dedicato a Montale, grazie alla sua grafica originale e alla gran varietà di eventi ospitati al suo interno, ha saputo farsi notare dalle migliaia di persone che hanno visitato il Salone del Libro. La collaborazione tra la Regione e gli editori che hanno aderito a questa iniziativa si è rivelata estremamente fruttuosa, dimostrando ancora una volta come investire in cultura sia una scelta strategica per il nostro territorio».

«Le ricchezze culturali e artistiche liguri, oltre che paesaggistiche, sono in grado di attrarre un pubblico sempre più numeroso e selezionato – dichiara Fabrizio De Ferrari, presidente della Fondazione De Ferrari Ets e coordinatore editoriale della partecipazione al Salone − essendo necessario, per una reale efficacia e una maggiore ricaduta economica, dare continuità al marketing culturale a medio e lungo periodo, desidero ringraziare la Regione Liguria che anche per quest’anno ha portato l’editoria ligure a Torino: un importante segno di continuità per la promozione, della Liguria e di tutte le sigle editoriali coinvolte, visto che la partecipazione al Salone è ormai imprescindibile: non tanto per i numeri e le vendite, che naturalmente non sono mancate, ma per la enorme ricaduta a livello comunicativo per gli editori liguri e i loro autori».