Sono iniziati ieri sera i lavori volti alla realizzazione del nuovo assetto della circolazione di via Mercati Generali a Bolzaneto, con l’apertura della seconda corsia che consentirà ai mezzi pesanti di non imbottigliarsi nel traffico.

Questo determina un nuovo obbligo, per i mezzi superiori agli otto metri di lunghezza e con sagoma maggiore a due metri e diretti al casello di Bolzaneto di proseguire dritti su via Angelo Scala, fino alla rotonda. Da lì potranno tornare indietro e svoltare a destra su via delle Antiche Bratte.

Il limite massimo di velocità nel tratto compreso da 50 metri a monte dell’intersezione con via Morego a 50 metri a mare dall’intersezione con via delle Antiche Bratte è fissato a 30/kmh.

L’intervento di stanotte fa seguito a quello effettuato nei giorni scorsi volto alla sostituzione di tutti i giunti danneggiati sul tratto stradale.