Via libera da parte dell’assessorato alle Politiche Sociali della Regione Liguria all’erogazione di contributi dedicati ai progetti di prevenzione e cura odontoiatrica: le misure sono rivolte ai minorenni in condizioni di disagio socioeconomico seguiti dai servizi sociali e/o sottoposti a provvedimenti giudiziari di tutela con collocamento in struttura residenziale o affidamento familiare per i quali risulta maggiormente gravoso l’accesso a questa tipologia di servizi e cure.

«Con questo contributo pari a 65 mila euro, 15 mila euro in più rispetto al 2024, Regione Liguria intende dare un aiuto concreto ai bambini e i ragazzi in difficoltà socio-economica che non hanno modo di curare la propria salute orale – spiega l’assessore alle Politiche sociali e al Terzo settore Massimo Nicolò –. Le cure odontoiatriche sono fondamentali soprattutto per i più piccoli ed è per questo che abbiamo voluto alzare ulteriormente il contributo rispetto allo scorso anno».

Possono partecipare all’avviso enti e associazioni, chiamate a proporre progetti pensati per migliorare la salute odontoiatrica dei minorenni in collaborazione con la rete dei servizi del territorio, le scuole e con il supporto volontario di operatori odontoiatrici e odontotecnici professionisti.