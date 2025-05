Passaggio di testimone in Cna Fita La Spezia: la presidenza dopo Stefano Crovara va a Pier Luca Mainoldi.

Stessa età e una storia imprenditoriale simile, Mainoldi è alla guida, dopo il padre, di una delle imprese storiche dell’autotrasporto del territorio spezzino e viene dall’esperienza maturata in otto anni in cui ha fatto parte della presidenza nazionale di Fita Cna.

“Mainoldi mostrerà determinazione e impegno – si legge nella nota Cna Fita La Spezia – nel risolvere i temi aperti come quello delle criticità legate alla viabilità e al Porto, in particolare, su quest’ultima partita non gli mancherà il prezioso apporto di Crovara che siede ai tavoli nazionali interassociativi sul trasporto container”.

Nella foto: a sinistra Stefano Crovara, a destra Pier Luca Mainoldi.