Konecta, Slc Cgil e Uillcom Uil: “Forte preoccupazione per il futuro occupazionale del call center genovese”

Nel call center di Sampierdarena lavorano 82 dipendenti

“Dal mese di maggio e per 12 mesi ai dipendenti Konecta sarà erogato solo l’80% dello stipendio e soprattutto non ci sono certezze per il futuro” dicono i sindacati, che hanno chiesto all’assessore di verificare se nel perimetro genovesi ci sono aziende interessate ad affidare commesse a Konecta . “L’alta professionalità dei dipendenti costituisce il valore aggiunto dell’attività aziendale che opera nel settore delle telecomunicazioni e lavora in commessa con clienti come WindTre”.

