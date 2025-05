Giovedì 15 maggio dalle ore 8 alle ore 10 davanti ai cancelli di Abb in via Albareto 35, a Sestri Ponente, si terrà sciopero e presidio a sostegno del rinnovo del contratto di lavoro.

“A differenza di altri grandi gruppi industriali come Leonardo, Fincantieri e Ansaldo che si sono espressi in maniera chiara affinché Federmeccanica riaprisse il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, Abb rema contro – accusa Fiom Cgil Genova in una nota -. Risulta a questa organizzazione sindacale che in questi giorni i vertici aziendali avrebbero condiviso i contenuti di un articolo di stampa nel quale si sostengono tesi contrarie alla ripartenza del confronto sulla piattaforma votata dalla stragrande maggioranza dei lavoratori metalmeccanici italiani”.

“La posizione di chiusura di Abb è inaccettabile – dice il sindacato – e rischia di compromettere la ripresa della trattativa e il giusto aumento contrattuale per il quale i metalmeccanici stanno lottando da mesi. Per questi motivi la Fiom di Genova congiuntamente con la rsu aziendale ha proclamato per domani giovedì 15 maggio dalle ore 8 alle ore 10 sciopero con presidio e volantinaggio davanti alla sede di Abb Genova”.