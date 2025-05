La Città Metropolitana di Genova, in qualità di Ente gestore della Zona Speciale di Conservazione (Zsc) “Monte Fasce”, invita i cittadini a partecipare a un incontro pubblico dedicato alla presentazione degli studi in corso per il Piano di Tutela e Gestione. Appuntamento il 13 maggio alle 16 nella sala consiliare della Città Metropolitana in largo Eros Lanfranco.



Sarà un’occasione per conoscere i risultati dei monitoraggi e approfondire il notevole valore naturalistico, ambientale, storico e culturale di quest’area preziosa, promuovendo al contempo una sua fruizione consapevole e rispettosa.

Il Monte Fasce rappresenta un patrimonio di biodiversità e paesaggi a pochi passi dal centro urbano.

La realizzazione del Piano di Gestione si inserisce nel più ampio progetto Magic (Monte Fasce Area for Green Initiatives and Conservation), finanziato dal Pnrr.

La partecipazione dei cittadini è considerata un contributo importante per la conservazione e la valorizzazione di questo territorio unico.

Per iscriversi all’evento occorre registrarsi qui.

Per maggiori informazioni sul progetto Magic c’è una pagina dedicata sul sito della Città Metropolitana.