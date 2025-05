In Liguria l’88% circa dei progetti del Pnrr è in fase avanzata: il 5% in fase di aggiudicazione, il 26% in fase di collaudo, il 62% in esecuzione lavori/fornitura, il 3% in progettazione e il 2% in stipula contratto. In media, nell’area Nord Ovest (che comprende Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, la percentuale di progetti in fase di collaudo è pari al 30%.

È quanto è emerso dall’evento “Pnrr e Comuni: Incontro tra l’ispettorato generale del Pnrr e i soggetti attuatori”, che si è svolto nella sala Piccardo di Anci Liguria e online.

Durante l’incontro, i rappresentanti nazionali dell’ispettorato e del ministero dell’Economia e delle Finanze hanno effettuato un focus sul decreto ministeriale 6 dicembre 2024 relativo ai criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse Pnrr agli enti locali, su ReGiS e sugli strumenti disponibili per facilitare la gestione del Pnrr.

Un’occasione, per i Comuni liguri, le Province e la Città metropolitana di Genova, di confronto sulle principali novità, sugli strumenti a disposizione e sulle criticità emerse, che conferma il ruolo importante di regia di Anci Liguria nel sistema del Pnrr ligure e di coordinamento con gli enti locali.

«È dall’inizio di questa grande avventura che Anci Liguria sta seguendo passo passo i Comuni per la realizzazione delle opere − afferma il vicepresidente Carlo Gandolfo, sindaco di Recco − prima per la messa in pristino dei progetti e poi per la loro messa a terra attraverso tutte le fasi di avanzamento. Siamo ora giunti nella fase conclusiva, tanti sono i problemi che i Comuni stanno affrontando, hanno affrontato e dovranno affrontare per raggiungere il grande traguardo. L’incontro di oggi, fortemente voluto da Anci, è stato un utilissimo momento di confronto, franco e diretto, fra i Comuni e il Ministero dell’Economia e Finanze. Avremo ulteriori momenti di discussione, per arrivare a metà 2026 con il raggiungimento di tutte le milestone».

«Sulla Liguria siamo perfettamente allineati − sostiene Michele Vitale, Mef Rgs, direttore generale Dg Nord Ovest RTS Milano/MB − registriamo un buon stato di avanzamento dei progetti, siamo circa all’88%, con il 26% già in fase di collaudo, per cui siamo estremamente soddisfatti».

La direzione generale del Nord Ovest conta circa 100 funzionari dedicati alle attività relative al Pnrr, mentre i presidi territoriali delle Province della Liguria sono composti da 15 funzionari. Attualmente monitora 3.161 progetti, di cui 468 in Liguria.

«Oggi si è svolto in sede Anci un incontro della massima importanza per il Pnrr − sottolinea il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai − la ragioneria dello Stato e il ministero dell’Economia e Finanze collaborano con noi fin dal principio. Ci hanno sempre chiesto la massima disponibilità e gliel’abbiamo sempre volentieri fornita, così come alle prefetture liguri. Oggi ci siamo visti, tutti insieme, con tutti i Comuni della Liguria che hanno un bando Pnrr vinto e, quindi, un progetto in gestione, perché bisognava capire a che punto siamo, quanto c’è ancora da fare e le difficoltà che esistono nella messa a terra di questi progetti, affinché si possa, attraverso il loro preziosissimo aiuto, intervenire su alcuni ministeri e, per parte nostra, intervenire in eventuali situazioni di difficoltà che siano imputabili al territorio. Abbiamo davanti a noi un anno di arduo lavoro per completare il Pnrr. C’è sempre la possibilità e la speranza che venga concessa una proroga dei tempi, ma noi dobbiamo contare sul tempo certo. Sarà un’estate di incessante lavoro e con l’autunno dovremmo avere capito dove siamo arrivati in via sostanzialmente definitiva».