Ordini 6,9 mld (+20,6%), ricavi 4,2 mld (+14,9%) risultato netto ordinario 115 milioni (+23,7%), ricavi 4,2 mld (+14,9%b), ebita b 211 mil (+17,9%1,2), focf 580 milioni in crescita del 7,6%. È quanto risulta dai risultati del primo trimestre 2025 approvati dal cda di Leonardo. Confermata la guidance per il 2025. In miglioramento l’indebitamento netto di gruppo a 2.125 milioni (-27,5% vs 1Q2024).

“Nei primi tre mesi del 2025 – si legge in una nota della società – prosegue la solida performance del Gruppo, con il progressivo rafforzamento del posizionamento competitivo sui mercati domestici e internazionali, supportato da un’ulteriore crescita dei volumi e una solida redditività. Il buon andamento del periodo, confrontato con quello comparativo, assume ulteriore rilevanza in quanto non include il contributo del business Underwater Armaments & Systems (UAS), sino al 2024 rilevato all’interno del settore Elettronica per la Difesa e Sicurezza e oggetto di cessione a Fincantieri a inizio 2025”.

“Proseguiamo nell’esecuzione del nostro Piano Industriale – ha dichiarato Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo. I risultati del primo trimestre e la revisione al rialzo sul rating, da parte di Standard&Poor’s e sull’outlook, da parte di Moody’s, sono una ulteriore conferma dell’apprezzamento delle iniziative intraprese e delle prospettive. Confermiamo quindi la guidance 2025 e gli obiettivi di medio lungo periodo. “Nel corso del primo trimestre 2025, abbiamo siglato il Memorandum of Understanding con Baykar Technologies per lo sviluppo di tecnologie unmanned, volto a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nello scenario competitivo a livello internazionale, e finalizzata la costituzione con Rheinmetall della società Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, per rendere operativa la formazione di un nuovo nucleo europeo per sviluppo e produzione di veicoli militari da combattimento in Europa. Il gruppo di lavoro dedicato all’implementazione del capacity boost ha elaborato le linee guida di sviluppo del piano che saranno presentate entro l’estate”.



A seguito del perfezionamento dell’operazione di cessione a Fincantieri della linea di business Underwater Armaments & Systems (UAS), avvenuto in data 14 gennaio 2025, i dati del primo trimestre 2025 non includono il contributo dello stesso che, viceversa, era rilevato sino al 2024 all’interno del settore Elettronica per la Difesa e Sicurezza. Al fine di rendere maggiormente confrontabile l’andamento gestionale del Gruppo, per alcuni indicatori di performance si riporta di seguito il dato del periodo comparativo – e la relativa variazione rispetto a quello corrente – escludendo il contributo del business UAS (isoperimetro):