A seguito dei campionamenti odierni eseguiti da Apal, su proposta dell’assessore all’Ambiente, il vicesindaco facente funzioni sindaco ha firmato un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione per le seguenti zone:

Levante torrente Rexello a Pegli.

Sturla Ovest: da lato Est del civ. n. 16 di Via del Tritone a lato Ovest del civ. n. 8 di Via del Tritone

Inoltre l’amministrazione comunale, su proposta dell’assessore al Demanio marittimo, ha disposto un’ordinanza di chiusura temporanea della spiaggia di Priaruggia per consentire lo svolgimento, da parte della ditta incaricata, delle attività di ricognizione della spiaggia e i dovuti monitoraggi ambientali, richiesti da Asl 3. Le indagini si sono rese necessarie a seguito dell’accertamento, da parte di Arpal, della presenza di frammenti di materiali presumibilmente contenenti amianto sulla spiaggia.

Pertanto, l’interdizione all’accesso, al transito e alla balneazione sarà in vigore da domani fino a cessate necessità.