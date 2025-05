Carlotta Spattini e Anna Shabalova, entrambe ricercatrici all’Istituto Italiano di Tecnologia – Iit, sono le vincitrici della selezione genovese di FameLab, la competizione di divulgazione scientifica internazionale.

L’evento finale si è svolto ieri sera mercoledì 7 maggio, alla Claque di Genova e ha visto affrontarsi giovani ricercatori e ricercatrici che dovevano presentare un argomento in modo chiaro e coinvolgente in soli 3 minuti, senza l’ausilio di immagini o video, ma potendosi aiutare solo piccoli oggetti, sfruttando tutto il proprio talento comunicativo per trasmettere il fascino della scienza e della ricerca.

Il pubblico in sala ha invece potuto assegnare il Premio del Pubblico, vinto da Hazem Ahmed, anch’esso ricercatore all’Iit, grazie al suo intervento “Il futuro della memoria“.

Dato l’alto livello di preparazione di tutti i partecipanti, la giuria ha avuto molta difficoltà a scegliere i primi due classificati. Alla fine, Carlotta Spattini si è guadagnata il primo posto della giuria con il suo intervento “Armonia molecolare: accordatura di precisione” mentre Anna Shabalova ha ottenuto il secondo posto della giuria grazie al suo intervento dal titolo “The other part of love hormone“.

Le due vincitrici della selezione locale accederanno a una Masterclass di divulgazione scientifica che si svolgerà in presenza a Perugia dal 13 al 15 giugno e vedrà la partecipazione di Wendy Sadler di Science Made Simple. La finale nazionale è invece prevista il 27 settembre a Perugia. Saranno quindi Carlotta Spattini e Anna Shabalova a rappresentare Genova durante l’ultima fase italiana di FameLab, dove si confronteranno i finalisti delle altre 7 città che hanno partecipato al contest: Ancona, Bari, Camerino, Catania, Cosenza, Ferrara, Trieste.

Infine, il vincitore nazionale italiano gareggerà alla finalissima del concorso con i vincitori degli altri Paesi per contendersi il titolo internazionale.

L’edizione 2025 di FameLab Genova, pre-event di Sharper European researchers night, è stata coordinata dall’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) in collaborazione con Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Università di Genova, Istituto Nazionale Fisica Nucleare (Infn) – sezione di Genova, Associazione Festival della Scienza, Raise, Acquario di Genova, La Città dei Bambini e dei Ragazzi, Museo di Storia Naturale “Giacomo Doria”, Associazione Didattica Museale (Adm), la sede genovese di Adi (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca in Italia), e con la media partnership di Scientificast.

L’evento che ha una dimensione globale è organizzato dal 2012 in Italia da Psiquadro in collaborazione con il Cheltenham Festivals, ideatore del formato, e in partnership con oltre 100 partner tra cui numerose Università, Enti di Ricerca pubblici e privati

Chi sono le finaliste di FameLab Genova?

Carlotta Spattini: Classe 1998, laureata in Biologia Molecolare e Cellulare a Bologna, e dottoranda dal 2023 presso l’Istituto Italiano di Tecnologia (Genova). Studia il ruolo molecolare di piccoli RNA non codificanti nei tumori del sistema nervoso centrale per applicazioni diagnostiche, prognostiche e terapeutiche. È appassionata anche di sport, danza, musica e natura.

Anna Shabalova: Originaria della Siberia, si è laureata presso la Siberian State Medical University con una Laurea Magistrale in Tecnologia Farmaceutica. Ha conseguito il Dottorato in Neuroscienze presso l’Università di Osaka, seguito da un breve Post-Doc in endocrinologia incentrato sulle interazioni tra cervello e metabolismo. Dal 2021, è ricercatrice Post-Doc presso l’Istituto Italiano di Tecnologia. Il suo attuale lavoro nell’RNA Lab è focalizzato sullo sviluppo di terapie per i disturbi neurodegenerativi.

I partecipanti sono stati valutati da una giuria composta da figure appartenenti al panorama scientifico e culturale: Alessio Caminata, primo ricercatore nella sezione di Genova dell’Infn; Roberta De Donatis, tecnologa al Cnr-Imati e membro dell’Ecosistema dell’Innovazione Raise finanziato su fondi Pnrr; Eleonora D’Urso, attrice, regista, autrice teatrale e professionista della cura; Teresa Pellegrino, responsabile del laboratorio Nanomaterials for Biomedical Applications presso l’Iit; e Walter Riva, direttore dell’osservatorio astronomico del Righi, impegnato nell’organizzazione di eventi culturali, iniziative di divulgazione scientifica e attività di terza missione per l’Università di Genova.