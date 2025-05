Quest’anno il Kiwanis Distretto Italia-San Marino Ets ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sui temi dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna). Si tratta di patologie complesse (anoressia e bulimia le più diffuse), che colpiscono tutta la popolazione, ma per le quali l’impatto tra i giovanissimi è quattro volte quello tra gli adulti. Spesso la diagnosi e le cure arrivano quando i danni, psicologici e fisici, sono già rilevanti: per questo è importante sensibilizzare le famiglie, le scuole, i ragazzi sul tema.

A Genova il Kiwanis Club Genova Columbus Ets ha aderito a questa campagna organizzando due eventi, che si svolgeranno giovedì 8 maggio.

Alle ore 16:30 verrà inaugurata una “Panchina Lilla” in piazza Romagnosi, luogo strategico per la vicinanza di varie scuole, con una targa con il motto “Nessuno deve essere lasciato solo. Insieme contro i disturbi della nutrizione e alimentazione” e il numero verde a cui rivolgersi per ottenere informazioni (Sos disturbi alimentari: 800 180 969).

Alle ore 17:00, in piazza Manzoni, nella sala consiliare del Municipio Bassa Val Bisagno, seguirà un convegno sul tema, aperto a tutta la popolazione, ma rivolto in particolare alle famiglie e alle scuole. Fra i relatori avremo esperti psicologi e psicoterapeuti, e il presidente dell’A.F.co.D.A. OdV, associazione genovese dei familiari.”

Per informazioni: kiwanis.genova@gmail.com o alla pagina Facebook.