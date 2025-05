Ansaldo Nucleare, società del Gruppo Ansaldo Energia, e il Politecnico di Milano annunciano l’avvio del master Corporate, pensato per formare una nuova generazione di esperti nel campo dell’energia nucleare e delle tecnologie ad essa collegate.

Il master di II livello in Technologies for Nuclear Power Plants, che prenderà il via a ottobre e avrà una durata di un anno, con 1.500 ore di formazione, è rivolto a laureati in Ingegneria, in Fisica e in Chimica.

I 20 partecipanti saranno selezionati nei mesi estivi e saranno da subito assunti a tempo indeterminato da Ansaldo Nucleare, iniziando l’attività formativa a inizio ottobre.

Il master, progettato in stretta collaborazione tra Ansaldo Nucleare e Politecnico di Milano e coordinato dal professor Marco Ricotti, prevede lezioni tenute da docenti dell’ateneo milanese, da membri del consorzio universitario Cirten (Consorzio Internazionale per la Ricerca Tecnologica Nucleare), da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e da professori del Dime (Dipartimento di Ingegneria Meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti) dell’Università di Genova.

«Il nucleare sta vivendo una fase di ripartenza in tutto il mondo. L’Italia ha mantenuto competenze tecnologiche, industriali e scientifiche ma è fondamentale intensificare la formazione di nuovi esperti – commenta Daniela Gentile, amministratrice delegata di Ansaldo Nucleare -. Con questo progetto vogliamo offrire una formazione di altissimo livello, con l’obiettivo di integrare rapidamente le competenze più avanzate all’interno della nostra azienda e contribuire allo sviluppo della filiera nucleare italiana».

«Il Politecnico di Milano è un pioniere in Italia. Nel 1957 abbiamo introdotto il primo corso di laurea in ingegneria nucleare e puntato su formazione e ricerca come leve primarie per sviluppare processi di innovazione – aggiunge Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano -. Il master con Ansaldo Nucleare va esattamente in questa direzione, rafforzando il rapporto con imprese capaci di accogliere studenti e futuri professionisti in contesti altamente sfidanti».

Il bando di candidatura è disponibile a questo link.

Le candidature potranno essere sottoposte sino a domenica 8 giugno.