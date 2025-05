Vendite oltre gli 849 milioni di euro, il 97% delle quali restituite alla collettività, utile consolidato pari a 12,801 milioni di euro, investimenti per oltre 24 milioni di euro, sconti per soci e clienti pari a 84,726 milioni di euro (+13,76% sul 2023), acquisti di prodotti liguri per più di 143 milioni di euro. È quanto risulta dal bilancio 2024 di Coop Liguria, presentato questa mattina dal presidente Roberto Pittalis. In un contesto economico che si è mantenuto difficile, nonostante il rallentamento dell’inflazione e una moderata ripresa dei consumi, il Gruppo Coop Liguria nel 2024 ha confermato i risultati positivi raggiunti negli anni precedenti, chiudendo l’anno con un margine operativo lordo di oltre 35 milioni. L’utile della sola Coop Liguria, senza la controllata Talea spa, è stato di 10,410 milioni di euro, pari cioè all’81% del risultato del gruppo.

«Anche quest’anno – ha detto Pittalis – i numeri sono positivi, sono numeri importanti, in linea con quello che abbiamo fatto negli anni precedenti. La nostra è una cooperativa che continua a chiudere i suoi bilanci in utile, ma avendo un occhio di riguardo verso i propri soci e i consumatori di tutta la Liguria. Coop Liguria, lo ricordo, è una delle prime realtà della Liguria, è presente con oltre 400 mila soci sul territorio, questo vuol dire che un Ligure su tre, grosso modo, è socio di Coop Liguria».

E la cooperativa, ha sottolineato Pittalis, «Cerca di riversare i risultati sul territorio con un impegno forte in termini di convenienza e di mantenimento del potere reale di acquisto da parte dei consumatori. Il 2024 è stato un anno di inflazione, inflazione importante, che stiamo vedendo ancora nel 2025. Questo tende a derodere il salario reale delle persone, la cooperativa viene loro incontro attuando la sua mission. Noi siamo nati per calmierare il mercato soprattutto in questi periodi e quindi per aiutare i nostri soci e i nostri consumatori. Come l’abbiamo fatto? L’abbiamo fatto mantenendo fermi per certi periodi i prezzi di prodotti importanti e fondamentali per gli acquisti e quindi riversando direttamente sui nostri soci i benefici. Per avere un ordine di grandezza, il rapporto tra gli utili e i benefici che abbiamo dato ai soci è di quasi 7 a 1, vuol dire che per ogni euro di utile ne abbiamo dati quasi 7 ai nostri soci. Questo è un rapporto importante che la cooperativa mantiene nel tempo per riversare sul territorio quello che fa. Riusciamo a finanziare i nostri investimenti con la nostra attività, con il nostro cash flow, non abbiamo bisogno di andare a cercare fuori le fonti di finanziamento».

Per contenere l’inflazione, Coop Liguria, spiega una nota, ha assorbito una parte importante dei rincari richiesti dai produttori, riversandoli solo parzialmente sui prezzi di vendita, e per mesi ha bloccato il prezzo di un paniere di prodotti di largo consumo freschi e confezionati (fino a 1.500 negli ipermercati). Inoltre ha significativamente incrementato l’attività promozionale, generando sconti per soci e clienti pari a più di 84 milioni di euro, in crescita di oltre il 13% sul 2023.

Le vendite complessive realizzate in corso d’anno sono state pari a 849 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quelle dell’anno precedente (854 milioni), di cui il 97% è stato restituito alla collettività sotto forma di remunerazione del personale, acquisti di prodotti, beni e servizi, imposte, sostegni alla comunità. Gli investimenti sono serviti a migliorare costantemente la rete di vendita. Gli interventi più importanti realizzati in corso d’anno hanno riguardato i supermercati di Arenzano e Varazze, oltre al superstore Antonio Negro, ristrutturato a tempo di record dopo essere stato danneggiato dall’incendio che ha colpito il centro commerciale Il Terminal, senza prevedere un solo giorno di cassa integrazione per tutti i 60 lavoratori, smistati in altri negozi durante la chiusura.

L’investimento sul personale si è confermato centrale per la Cooperativa: nel 2024 è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale della distribuzione cooperativa, con un significativo aumento salariale e l’ulteriore estensione delle tutele per i lavoratori in fatto di welfare e pari opportunità.

A fine 2024, gli occupati medi annui del Gruppo Coop Liguria erano 2.745, compresi 64 under 30 assunti in corso d’anno come apprendisti, che hanno portato a 180 il numero di percorsi di apprendistato attivi in Cooperativa. Ai lavoratori sono stati corrisposti 1,1 milioni di euro di retribuzione aggiuntiva legata ai risultati raggiunti l’anno precedente e sono state erogate più di 107.000 ore di formazione.

Lavoro per le donne in fuga dalla violenza

Nel 2024 Coop Liguria ha avviato una collaborazione con il “Centro per non subire violenza” di Genova per offrire un lavoro alle donne in fuga dalla violenza; ha reso due punti vendita spezzini “autism friendly”, formando il personale, adeguando la comunicazione e istituendo un’ora blu settimanale per offrire più comfort alle persone con autismo; e ha istituito borse di studio per i figli dei dipendenti, ai quali ha erogato sostegni allo studio per 45.000 euro. L’iniziativa al momento riguarda soprattutto Genova ma la cooperativa è disposta ad estenderla oltre il territorio genovese.

Per quanto riguarda le politiche di sostenibilità, Coop Liguria ha continuato a impegnarsi per ridurre l’impatto ambientale delle proprie sedi, per riciclare i rifiuti, contenere gli sprechi e per sensibilizzare soci e clienti ad adottare comportamenti responsabili. Nel 2024, è proseguita l’installazione di pannelli fotovoltaici, con nuovi impianti ultimati (ma non ancora collegati alla rete elettrica) presso l’Ipercoop di Genova e i supermercati di Genova Via del Mirto e Chiavari. I 12 impianti già attivi hanno prodotto 2 milioni di kilowattora di energia pulita.

I soci di Coop Liguria a fine 2024 erano 402.158 di cui 85.180 soci prestatori. A loro vengono riservati numerosi vantaggi: sconti dedicati, convenzioni, interessi sui depositi del Prestito Sociale. Gli sconti esclusivi rivolti ai soci nel 2024 sono stati pari a 25,9 milioni di euro (in crescita del 15% sul 2023), ma contando anche gli sconti per tutti usufruiti dai soci e il valore dei punti spesa l’ammontare complessivo dei vantaggi per i soci supera gli 80 milioni di euro.

La raccolta del Prestito Sociale di Coop Liguria, a fine 2024, era pari a 532,2 milioni di euro mentre sono stati oltre 4,8 milioni di euro gli interessi lordi riconosciuti ai soci sui depositi. Sempre a tutela dei soci, Coop Liguria mantiene il rapporto prestito/patrimonio molto inferiore a 1: (801 milioni di patrimonio consolidato contro 532 milioni di euro di Prestito Sociale).

Anche nel 2024 Coop Liguria ha confermato l’impegno per la valorizzazione dei prodotti locali, collaborando con 130 imprese del territorio, che hanno beneficiato di acquisti da parte del sistema Coop per una cifra superiore a 143 milioni di euro. Per dare visibilità ai prodotti del territorio, a Genova è stata organizzata la terza edizione dell’Expo dei produttori liguri, proposto per la prima volta anche ad Albenga.

Sul piano dell’impegno sociale, Coop Liguria lavora da sempre con e per il territorio, realizzando progetti sulla cultura, la salvaguardia della memoria, la solidarietà e per le nuove generazioni. Inoltre, propone attività per il tempo libero, la socializzazione e l’educazione dei giovani a un consumo più critico e consapevole. Lo fa lavorando in rete con decine di associazioni locali e grazie al supporto di circa 300 soci volontari.

Le attività aggregative e per il tempo libero

Con i programmi “Corsi & Percorsi”, “Coop Incontri” e “Camminiamo Insieme”, Coop Liguria propone a soci e cittadini attività aggregative e di socializzazione all’insegna della cultura e della riscoperta del territorio. Le iniziative proposte nel 2024 hanno fatto registrare complessivamente 27.000 partecipazioni. In corso d’anno, il programma escursionistico “Camminiamo Insieme”, nato nel 1994, ha tagliato il traguardo dei 30 anni di attività.

Il rapporto con la scuola

Nel 2024, le attività didattiche Saperecoop rivolte alle scuole hanno coinvolto più di 16.000 ragazzi, che hanno lavorato sulla corretta alimentazione, la tutela dell’ambiente e la cittadinanza attiva.

La solidarietà e la lotta alla povertà

Con il progetto “Buon Fine”, Coop Liguria dona al volontariato i prodotti non più idonei alla vendita ma ancora integri sotto il profilo organolettico e della sicurezza: nel 2024 sono state donate 83 tonnellate di merci per un valore di 1,2 milioni di euro.

Con le associazioni del territorio Coop Liguria organizza anche le raccolte solidali “Dona la spesa” e “Spesa sospesa”, che hanno permesso di raccogliere 97 tonnellate di merci. In occasione delle assemblee di bilancio del 2024, Coop Liguria ha stanziato 141.500 euro per le associazioni impegnate contro la lotta alla povertà: 71.500 consegnati a 73 associazioni attraverso erogazioni liberali; gli altri 70.000 utilizzati per finanziare un bando al quale hanno partecipato 38 progetti tra i quali i sette più votati si sono aggiudicati 10.000 euro ciascuno.

Il voto sul bilancio

Come previsto dallo statuto sociale, i soci di Coop Liguria sono chiamati ad approvare il bilancio 2024 della Cooperativa nel corso di assemblee che anche quest’anno si terranno in modalità mista: i soci potranno votare al Punto Soci di tutti i supermercati e gli ipermercati di Coop Liguria, dal 12 al 24 maggio, oppure partecipare a una delle 17 assemblee separate in presenza che si svolgeranno in varie località della Liguria dal 28 maggio al 4 giugno.

L’assemblea generale si svolgerà il 13 giugno, ai Magazzini del Cotone di Genova.