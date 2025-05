Artexe spa, controllata di Maps Group, si è aggiudicata in raggruppamento temporaneo d’impresa con Telecom Italia la gara indetta dall’Asl di Bologna per la fornitura di un sistema di patient experience per l’area ambulatoriale.

L’accordo prevede un importo complessivo pari ad euro 1.495.000 più Iva, ripartito come segue: euro 1.015.000 di pertinenza dell’esercizio 2025 per la fornitura del sistema di accoglienza e delle attrezzature informatiche, euro 480.000 di pertinenza degli esercizi 2026, 2027 e 2028 per la manutenzione del sistema e delle attrezzature informatiche.

È, inoltre, prevista anche la possibilità di rinnovo del contratto di manutenzione fino a un massimo di 4 anni, unitamente all’opzione di adesione da parte dei presidi sanitari del bacino territoriale di riferimento, per un importo di oltre 2.600.000 euro.

Marco Ciscato, executive chairman di Maps Group, commenta: «Questa aggiudicazione conferma la solidità della nostra proposta tecnologica e il ruolo sempre più centrale che la Patient Experience riveste nel percorso di trasformazione digitale dei percorsi di cura. Essere stati scelti da un’importante realtà come l’Asl di Bologna, insieme al nostro partner Telecom, è motivo di grande soddisfazione e testimonia la fiducia riposta nella nostra capacità di progettare soluzioni integrate fisico-digitale, scalabili e centrate sul paziente. Il sistema di accoglienza che forniremo è pensato per ottimizzare le comunicazioni tra i pazienti e le strutture e l’efficienza operativa delle organizzazioni sanitarie».