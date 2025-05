Si apre alla cittadinanza l’incontro “La relazione tra imprese profit e Terzo settore: buone pratiche possibili”, organizzato da Celivo – Centro di Servizio per il Volontariato – e Confindustria Genova, in programma martedì 13 maggio dalle 16 alle 18 nella Sala Auditorium di Confindustria Genova (via San Vincenzo 2).

L’evento è un’occasione per approfondire il valore della collaborazione tra aziende e organizzazioni del Terzo settore, mettendo in luce come queste alleanze sappiano generare benefici reali per la comunità e per le stesse imprese.

Partendo dal concetto di Responsabilità sociale d’impresa e dalle sue applicazioni strategiche, l’incontro esplora scopi, obiettivi e vantaggi di una progettazione condivisa. La partecipazione di esperti permette di analizzare strumenti e modelli di collaborazione capaci di rispondere ai bisogni sociali del territorio, creando al contempo benessere per i dipendenti e riconoscibilità presso la comunità locale.

Il programma prevede anche la presentazione di casi di successo, con testimonianze di associazioni e imprese genovesi che hanno già sviluppato progetti innovativi, anche nell’ambito del Premio Partnership Sociali, promosso annualmente da Celivo e Confindustria Genova. Queste storie di partenariati dimostrano come la collaborazione tra profit e non profit sappia generare impatti concreti e positivi.

«Come Confindustria crediamo fortemente nel valore delle collaborazioni. La contaminazione tra imprese e Terzo settore rappresenta non solo un’occasione di crescita sociale ma anche una leva di sviluppo per le aziende che vogliono essere protagoniste di una crescita sostenibile e inclusiva», dichiara Nicoletta Viziano, vicepresidente di Confindustria Genova.

Simona Tartarini, direttrice di Celivo, aggiunge: «”È con grande piacere che, dopo anni di fruttuosa collaborazione con Confindustria Genova, invitiamo volontari e imprese a partecipare a questo incontro. Vogliamo stimolare nuove forme di collaborazione, valorizzare le buone pratiche esistenti e ragionare insieme su sviluppi futuri per il nostro territorio».

L’evento si inserisce nel calendario ufficiale del Festival dello Sviluppo sostenibile 2025, promosso da ASviS, in programma in tutta Italia dal 7 al 23 maggio. L’Agenda 2030 delle Nazioni unite ispira molte imprese ad adottare modelli di business fondati su partnership intersettoriali, capaci di creare fiducia e innovazione grazie a un dialogo inclusivo tra profit e non profit.

Il programma

Aprono i saluti istituzionali di Nicoletta Viziano e di Simona Tartarini. Segue il panel di interventi:

Connettere per generare valore: la collaborazione profit – non profit come strumento di innovazione, sviluppo e impatto nelle comunità – Silvia Sartori, Consulente Centro di Servizio per il Volontariato di Verona

Equità e Sostenibilità: la sfida delle imprese profit – Giangiacomo Guida, Climate Change and Sustainability Services EY

Il supporto del CSV a enti del Terzo settore e aziende per costruire relazioni proficue – Roberta Borgogno, Responsabile comunicazione Celivo

Tante storie di successo

L’incontro è arricchito dalle testimonianze di chi ha già sperimentato con successo la collaborazione tra imprese e Terzo settore. Maria Sofia De Natale, presidente dell’Associazione Ligure Sindrome X Fragile ODV, condividerà l’esperienza dell’associazione, portando uno sguardo concreto sulle opportunità che si possono creare per le persone e le comunità. Elona Meda, Sustainability Specialist di Ikea Genova, racconterà come una grande azienda possa integrare la sostenibilità e la collaborazione con il non profit nelle proprie strategie operative. Enrico Pedemonte, co-fondatore de La Compagnia della Tartaruga, illustra come un progetto imprenditoriale può nascere e crescere grazie alla sinergia con il mondo associativo. Infine, Simone Zaffiri, Amministratore Delegato di Cosme, offre il punto di vista di un’impresa impegnata nella costruzione di relazioni di valore con il territorio e con le organizzazioni del Terzo settore.

Per partecipare

La partecipazione è gratuita, necessaria la registrazione dal sito www.celivo.it

Informazioni possono essere richieste scrivendo a borgogno@celivo.it oppure a eventi@confindustria.ge.it