Banco Bpm e Alba Leasing sostengono la nascita di Syncrolog, nuova realtà del settore dell’autotrasporto e della logistica del freddo in Liguria.

L’operazione, coordinata da Legacoop Liguria con il coinvolgimento di Adrilog, ha permesso il subentro di Syncrolog nella gestione operativa della storica Cooperativa Paratori, assicurando la continuità aziendale e salvaguardando i livelli occupazionali della precedente società.

Tra finanziamento bancario e leasing finanziario, Banco Bpm e Alba Leasing hanno erogato crediti per circa 2,5 milioni di euro utili a supportare già dalla fase iniziale le attività della nuova società.

In particolare, il plafond leasing messo a disposizione da Alba Leasing – pari a 2 milioni di euro – ha consentito l’acquisto di una parte strategica del nuovo parco mezzi, composto da 70 veicoli industriali Euro 6 dotati di elevati standard di sicurezza e a basso impatto ambientale.

«Il comparto logistico ha grande rilevanza nella nostra regione – ha ricordato Mattia Rossi, presidente di Legacoop Liguria nonché vicepresidente di Syncrolog -. Ora con questa nuova società, grazie all’apporto fondamentale di Adrilog e il supporto tecnico di Finpro, si potranno offrire servizi più efficienti ai principali gruppi della distribuzione organizzata presenti in Liguria e in generale nel nord ovest».

Gianluca Guaitani, responsabile Commerciale Liguria di Banco Bpm ha commentato: «Siamo davvero soddisfatti di aver contribuito al lancio di Syncrolog come player di un settore chiave per l’economia della regione come quello dei trasporti. Il nostro obiettivo, infatti, è sempre quello di supportare le imprese e contribuire, attraverso le nostre risorse e competenze, alla crescita di tutte le espressioni imprenditoriali, salvaguardando occupazione e le attività del territorio».

Angelo Abelli, responsabile Direzione Mercato di Alba Leasing, ha aggiunto: «Questa operazione, in sinergia con Banco Bpm, dimostra come strumenti finanziari quali il leasing possano diventare leve decisive per sostenere il tessuto produttivo locale, promuovendo soluzioni sostenibili in ottica ESG. In particolare, il finanziamento ha riguardato veicoli di ultima generazione, a basse emissioni, coerenti con il nostro impegno per una mobilità più responsabile».

Syncrolog offre servizi di trasporto e distribuzione su misura, analizzando le esigenze del cliente in termini di prodotti, flussi logistici, livello di servizio e informatizzazione dei processi. Grazie a software e tecnologie avanzate, l’ufficio traffico pianifica le tratte ottimizzando i viaggi tra sedi, transit-point e destinazioni finali.

Banco Bpm è il terzo gruppo bancario italiano con 20mila dipendenti, oltre 1300 sportelli, circa 4 milioni di clienti e una presenza diffusa nelle regioni del Nord Italia, tra quelle a più alta concentrazione industriale d’Europa. Banco Bpm è attivo in diversi ambiti del settore bancario – retail, private e investment banking, wealth management, bancassurance e credito al consumo – anche attraverso le società partecipate del Gruppo. Questa operatività si esprime attraverso una rete capillare a servizio di famiglie e imprese, per mezzo d’un approccio omnicanale, grazie al quale il radicato franchising di agenzie è supportato dal digital banking in costante evoluzione.

Alba Leasing è una società specializzata nei finanziamenti in leasing, partecipata da Banco Bpm (39,19%), Bper Banca (33,50%), Banca Popolare di Sondrio (19,26%) e Crédit Agricole Italia (8,05%). Alba Leasing offre una vasta gamma di prodotti – in particolare nei settori del leasing strumentale, targato, immobiliare ed energetico – che distribuisce attraverso una rete composta da circa 5.000 sportelli bancari (3.400 delle banche azioniste e 1.600 delle banche convenzionate) e altri canali di vendita (Vendor, Agenti, Intermediari, Diretto). Con 10.745 contratti e 1.677 milioni di euro di stipulato nel 2024, Alba Leasing si posiziona al 3° posto nel ranking nazionale di settore (leasing finanziario e operativo).