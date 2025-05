Ecco gli eventi di domani, sabato 3 maggio, a Euroflora.

Ore 10:00-11:00 Arena Leccio: Albergo dei Poveri, A.S.P. e Brignole presentano “Un’evoluzione attraverso i secoli nella missione dell’inclusività”

Ore 10:00-11:00 MSC Arena Ulivo: Legambiente Liguria APS presenta “Dalla foglia al foglio – storia della cellulosa”

Ore 10:00-11:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: “Il paesaggio delle Cinque Terre nel Registro dei paesaggi rurali storici” con arch. Stefania Spina e dott. Matteo Perrone

Ore 10:00-18:00 Sala Agapanthus (piano ammezzato): Incontri a cura di ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane)

Ore 11:00-12:00 Stand Regione Liguria: Artigiani In Liguria – ceramica a cura di Ceramiche Rebora di Carla Rebora

Ore 11:00-12:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: Laboratorio “Diventa anche tu un bescantà” – Maschere personalizzate con i limoni delle Cinque Terre. Associazione Pro Loco Monterosso

Ore 11:30-12:00 MSC Arena Ulivo: Riviera Music Entertainment per “Harmony in Bloom” presenta Flowers Symphony Voices per chitarra e voci – genere pop hits

Ore 11:30-12:00 Arena Leccio: Accademia Musicale Lizard per “Naturalmente Acustico” presenta Concerto per pianoforte con Julian Burzio

Ore 12:00-14:00 Arena Leccio: Accademia Musicale Lizard per “Naturalmente Acustico” presenta The Fishbones – “Springtime blues”, per voce, chitarra, contrabbasso, batteria

Ore 13:30-14:30 Arena Roverella: L’Associazione Italiana Bambù presenta “Il design della Natura – Progettazione Aurea”

Ore 14:00-16:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: Laboratorio “Il Gozzo Cornigiotto – Tradizione Nautica Ligure”, relatori Fanjia Raffaellini, Luca Buffo, Damiano Pugliese

Ore 15:00-16:00 Arena Leccio: ‘La pianta giusta per i posto giusto’ a cura di Aster

Ore 15:00-16:00 Arena Roverella: Istituto Italiano Tecnologia – presentazione dei risultati relativi all’impiego di estratti naturali per contrastare lo stress ossidativo in diverse situazioni fisiologiche e patologiche

Ore 15:00-16:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: presentazione del nuovo orto botanico della Cinque Terre e del volume sull’Erbario settecentesco di Montesanto di Fra Giuseppe da Spello: “Il nuovo e l’antico: Orti botanici ed erbari” con il prof. Mauro Mariotti, prof.ssa Romilda Saggini

Ore 15:00-17:00 Padiglione Confagricoltura: “Fiori, colori, arte e natura” – attività didattica, della durata di un’ora, rivolta ai bambini, a cura della Cooperativa Solidarietà & Lavoro.

Ore 15:00-18:00 Stand Iren Luce Gas e Servizi si trasforma in un laboratorio incantato per i più piccoli con l’iniziativa “Rifiorisci con noi! Gioco e riciclo per piccoli artisti”

Ore 16:00-17:00 Arena Roverella: ADIPA (Associazione botanica ed orticolturale) presenta “Attraverso le storie di alcuni grandi vivai, in che modo nell’Ottocento il vivaismo ha ridisegnato i nostri giardini” con Silvia Fogliato (scrittrice e storica).

Ore 16:30-17:30 Arena Leccio: Accademia Musicale Lizard per “Naturalmente Acustico” presenta Ilaria Olcese in concerto per sola voce “Wild Flower”

Ore 17:00-18:00 MSC Arena Ulivo: CNA presenta “Agricoltura senza terra? Scopri il basilico che cresce nell’aria. Ma è buono?” Scoprilo con il pesto a mortaio di Boccamatta!

Ore 17:30-18:30 Arena Roverella: Franco Malerba, presenta “I fiori eduli vanno nello spazio”

Ore 17:30-19:00 Arena Tamerice: Distretto Florovivaistico di Sanremo – dimostrazione floreale collettiva Liguria