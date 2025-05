Martedì 6 maggio e mercoledì 7 maggio 2025 si svolgerà la selezione genovese di FameLab, la competizione di divulgazione scientifica aperta a giovani ricercatori e ricercatrici: la sfida è raccontare la scienza in tre minuti, presentando un argomento in modo chiaro, coinvolgente e comprensibile a un pubblico di non esperti, senza l’ausilio di proiezioni, grafici o video, ma potendosi aiutare solo con piccoli oggetti. In questi tre minuti i partecipanti dovranno sfruttare tutto il proprio talento comunicativo per convincere la giuria e trasmettere il fascino della ricerca.

L’edizione di quest’anno sarà suddivisa in due preselezioni dedicate a un pubblico scolastico: martedì 6 maggio, dalle ore 9.30, presso il Salone Blu dell’Acquario di Genova e mercoledì 7 maggio, sempre dalle 9.30, presso l’Auditorium del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria. Chi supererà le preselezioni affronterà la sfida della selezione finale mercoledì 7 maggio, alle ore 20.00, al Teatro LaClaque (Vico di San Donato).

Durante la serata ci sarà spazio anche per un momento di improvvisazione teatrale grazie agli attori e le attrici di Maniman teatro che porteranno in scena storie emozionanti e sorprendenti, costruite con gli spunti e i suggerimenti del pubblico.

Per assistere alla selezione finale occorre prenotare il proprio biglietto gratuito a questo link.

FameLab Genova, fa parte della competizione internazionale FameLab arrivata quest’anno alla sua quattordicesima edizione. L’evento ha una dimensione globale ed è stato portato in Italia nel 2012 da Psiquadro in collaborazione con il Cheltenham Festivals, ideatore del format, e in partnership con oltre 100 partner tra cui numerose università ed enti di ricerca pubblici e privati.

L’edizione 2025 della manifestazione prevede in tutto otto selezioni locali italiane: Ancona, Bari, Camerino, Catania, Cosenza, Ferrara, Genova e Trieste.

I primi due classificati di ogni selezionale locale si affronteranno alla finale nazionale in programma il 27 settembre 2025 a Perugia. Infine, il vincitore italiano gareggerà per diventare campione mondiale 2025 alla finale internazionale in programma a novembre 2025.

La selezione genovese di FameLab è coordinata dall’Istituto Italiano di Tecnologia in collaborazione con: Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Università di Genova, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) – sezione di Genova, Associazione Festival della Scienza, Raise, Acquario di Genova, La Città dei Bambini e dei Ragazzi, Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria, Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca Italiani di Genova (Adi), Associazione didattica museale (Adm) e con la media partnership di Scientificast.