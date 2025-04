L’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio di Orsero spa al 31 dicembre 2024 e preso atto del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione, inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità 2024.

Il bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2024 di Orsero evidenzia un utile di circa 13,4 milioni e un patrimonio netto di 165,8 milioni.

Tra i principali dati economico-patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2024 si evidenziano: Ricavi totali per circa 1,6 miliardi, un ebitda adjusted di 83,7 milioni (non include ammortamenti, accantonamenti, proventi e oneri di natura non ricorrente tra cui eventuali costi figurativi dei piani di incentivazione di lungo termine) e un utile netto adjusted (non include proventi e oneri di natura non ricorrente tra cui eventuali costi figurativi dei piani di incentivazione di lungo termine comprensivo del relativo effetto fiscale stimato pari a 31,5 milioni). La posizione finanziaria netta senza IFRS 16 è pari a 54,8 milioni, ossia 111,2 milioni includendo anche 56,4 milioni dovuti all’adozione del principio IFRS 16. Per una sintesi dei principali risultati dell’esercizio 2024 si rinvia al comunicato stampa del 13 marzo scorso disponibile, tra l’altro, sul sito internet della società.

L’assemblea degli azionisti ha approvato la destinazione dell’utile di esercizio come da proposta del consiglio di amministrazione e, quindi, la distribuzione di un dividendo ordinario unitario di 0,50 euro, al lordo.