Carrefour Italia ha aperto un nuovo punto vendita Express a Genova, in via Marco Sala 20

Il negozio, in formula franchising, offrirà ai residenti un servizio di prossimità completo, con una selezione di prodotti freschi, gastronomia servita e specialità locali, oltre a servizi utili come la consegna a domicilio e il pagamento con buoni pasto ed elettronici.

La nuova apertura garantirà 4 nuove assunzioni.

Il nuovo Carrefour Express si estende su un’area di vendita di 200 metri quadri e propone un reparto di gastronomia servita, oltre a un’ampia selezione di prodotti alimentari freschi con numerose referenze, tra cui frutta e verdura, pane, latte, yogurt, carne, insieme a una selezione di prodotti alimentari tipici del territorio e a un vasto assortimento di articoli non food. Il punto vendita offrirà inoltre la possibilità di usufruire della consegna a domicilio e saranno accettate soluzioni di pagamento elettroniche e i buoni pasto.

Particolare attenzione è stata riservata all’organizzazione logistica per evitare impatti sulla viabilità di via Marco Sala: le operazioni di carico e scarico merci saranno effettuate in una zona dedicata, a circa 150 metri dal punto vendita, così da garantire una gestione efficiente degli approvvigionamenti senza interferire con il traffico locale.

“Questa apertura in franchising – si legge in una nota della società – si inserisce nella strategia di Carrefour Italia, che punta a rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale attraverso lo sviluppo di negozi di prossimità, con il supporto di imprenditori locali, che rappresentano un tassello importante per la presenza di Carrefour nella Regione Liguria, che conta già 150 punti vendita attivi. Questo modello di business rappresenta un elemento differenziante di Carrefour nel panorama italiano e favorisce la crescita dell’imprenditoria, come nel caso di Riccardo Antara, che collabora con l’azienda per offrire un servizio affidabile e di qualità alla propria comunità”.

Carrefour Italia opera nel settore della grande distribuzione in Italia con una rete multi-formato di circa 1.200 punti vendita (compresi anche i Master Franchising di Etruria Retail) di cui circa 900 in franchising, con servizi di spesa online e un approccio omnicanale in continuo sviluppo. Presente in Italia dal 1972, l’azienda è leader del franchising nella gdo. Dal 2023 è diventata Società Benefit. Impiega circa 10.000 persone nella propria rete di punti vendita diretti, cui si aggiungono circa 8.000 collaboratori e collaboratrici dei punti vendita in franchising. Nel 2025 ha ottenuto per l’ottavo anno consecutivo il riconoscimento di Top Employer.