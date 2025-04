Dal 12 al 16 maggio La Spezia ospiterà la seconda edizione di Blue Design Summit, l’evento rivolto alla filiera nazionale e internazionale del design nautico di alta gamma: un programma di conferenze, visite tecniche ed awards con protagonisti internazionali, in cui si discuterà di design nautico, waterfront e architettura d’interni.Al centro della manifestazione l’abitare sull’acqua: dalla progettazione alla costruzione, dal refitting di superyacht alle crociere, dai waterfront fino alle marine. In questa edizione 2025 poi il Blue Design Summit si apre alla città e si trasforma in evento diffuso, con un programma parallelo di appuntamenti che coinvolgerà diversi luoghi della Spezia.

L’evento è organizzato da Promostudi Campus Universitario La Spezia e da ClickutilityTeam

Il programma convegnistico (dal 13 al 15 maggio al Teatro Civico), è intitolato From Water to Design, un claim che sottolinea il legame profondo tra il mondo marino e la progettazione nautica. L’idea è che ogni aspetto del design contribuisca a migliorare l’esperienza del mare, attraverso imbarcazioni sempre più avanzate, efficienti e sostenibili.

Con un focus sulla fusione tra tradizione artigianale e tecnologie all’avanguardia, la seconda edizione di Blue design summit si propone di fotografare lo stato dell’arte del settore nautico e di tracciarne le direttrici future, offrendo nuove opportunità di collaborazione, confronto e ispirazione per tutta la filiera produttiva. Il summit si differenzia nel panorama delle manifestazioni nautiche in Italia per la sua componente progettuale, che abbraccia ogni fase: dal design alla scelta dei materiali, dalla costruzione agli arredi, fino alle realizzazioni di alto artigianato che rendono inconfondibile un superyacht Made in Italy.

Il punto di partenza del summit è il settore dei superyacht (oltre 24 metri di lunghezza), ambito in cui i cantieri italiani sono conosciuti in tutto il mondo. L’Italia si conferma leader mondiale indiscussa, con 572 superyacht in costruzione su un totale di 1.138, e una quota di mercato pari al 51%. Nel complesso, il Paese si conferma anche primo esportatore mondiale di unità da diporto, con un valore record di 4,5 miliardi di euro nel 2024 (dati Confindustria Nautica).

Il Blue Design Summit si propone inoltre come un think tank dedicato all’analisi e alla definizione di scenari di sviluppo innovativi. Un esempio significativo è rappresentato dal settore dei luxury services — ambito in forte espansione — in cui i superyacht occupano una posizione di rilievo.

Il Blue Design Summit esplorerà anche nuovi ambiti di sviluppo per il mercato nautico: tra le novità dell’edizione 2025, una sessione intitolata “Cruise & Residential”, interamente dedicata al settore delle crociere e al nuovo trend degli yacht residenziali.

Maggiori informazioni sul programma di BDS25 al sito: www.bluedesignsummit.it