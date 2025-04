Grazie alla collaborazione con l’Aeroporto di Genova, Costa Crociere inaugura la stagione dei voli charter inbound e outbound dedicati ai clienti olandesi e tedeschi, organizzati con i due vettori Corendon e Condor. Questi nuovi voli charter porteranno a transitare al “Cristoforo Colombo” circa 16.500 passeggeri.

Venerdì 25 aprile alle 11.35 è atteso nello scalo ligure il primo volo Corendon del collegamento Amsterdam-Genova. Questo nuovo volo organizzato dal tour operator olandese Stip Reizen è dedicato ai clienti che imbarcheranno su Costa Smeralda, nave ammiraglia della compagnia italiana, ormeggiata ogni venerdi al porto di Genova nell’ambito del suo itinerario di 7 giorni nel Mediterraneo Occidentale. Il volo, operato dalla compagnia aerea Corendon, proprietaria di Stip Reizen, sarà attivo ogni venerdì dal 25 aprile al 27 giugno e dal 5 settembre al 24 ottobre. Il programma di voli Corendon per l’imbarco su Costa Smeralda in arrivo e in partenza all’Aeroporto di Genova prevede un totale di 18 rotazioni, con una stima di circa 7.600 passeggeri.

Domenica 4 maggio sarà la volta del primo dei nuovi voli charter settimanali, operati da Condor, che collegherà Düsseldorf con Genova, permettendo agli ospiti tedeschi di giungere a Savona via transfer da dove si imbarcheranno su Costa Toscana per una crociera alla scoperta di Italia, Francia e Spagna. Il programma di voli charter Condor da e per Düsseldorf proseguirà fino al 19 ottobre 2025 per un totale di 25 voli andata e ritorno e circa 9.000 ospiti trasportati. I passeggeri del volo charter Condor Düsseldorf-Genova potranno usufruire dei servizi “inbound” e “off-airport check-in”, grazie ai quali sarà possibile, in fase di partenza, consegnare i bagagli all’aeroporto di imbarco per ritrovarli direttamente in cabina sulla nave e, in occasione del rientro, consegnarli a bordo nave per ritirarli all’aeroporto di arrivo.

«Il nostro obiettivo – spiega Daniel Caprile, vicepresident Pricing & Revenue Management, Itinerary & Transportation di Costa Crociere – è offrire ai nostri ospiti le migliori esperienze di viaggio, da qualsiasi punto di vista. Questi voli charter confermano il nostro impegno a rendere sempre più accessibili le nostre crociere, grazie a collegamenti aerei comodi e dotati di servizi di qualità. L’aeroporto di Genova rappresenta una soluzione ideale per offrire questo servizio grazie alla sua posizione strategica rispetto sia al porto di Genova sia a quello di Savona, due dei principali porti di imbarco della nostra compagnia nel Mediterraneo. Siamo lieti di rafforzare la nostra collaborazione con l’Aeroporto di Genova, supportando i flussi turistici della nostra regione, anche grazie alle nostre relazioni commerciali con partner internazionali come Stip Reizen» .

«A nome di tutto l’aeroporto di Genova desidero ringraziare Costa Crociere per questa rinnovata collaborazione – dichiara Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova –. La vicinanza con i porti crocieristici della nostra regione rende il nostro aeroporto il naturale punto di partenza e arrivo per questo segmento turistico così importante per il nostro territorio. Un mercato che confidiamo di poter servire sempre più grazie anche ai nuovi servizi best in class che saremo in grado di offrire una volta terminati gli importanti investimenti in corso e in programma».