Domenica 27 aprile torna alla Foce la tradizionale Fiera di Santa Zita.

La fiera si svolgerà dalle 8 alle 20 e interesserà, con quasi 200 banchi di merce varia e di produttori, piazza Paolo da Novi, via di Santa Zita, via della Libertà, via Bianchi, via Siria e via Pisacane.

La tradizione della devozione a Santa Zita è risalente nel tempo ed è una testimonianza dello stretto legame tra il culto della santa e la tradizione commerciale, discendente dalla comunità di mercanti lucchesi presenti nel quartiere sin dal Medioevo. La Fiera di Santa Zita è un culto millenario iniziato a Lucca che si perpetua, in collaborazione con la parrocchia dedicata alla santa, secondo un rituale antico che comprende la santa messa in dialetto genovese, la processione nel quartiere Foce e la distribuzione di fiori e pane benedetti.

La festa di Santa Zita, oltre alla fiera, si svolgerà con i soli momenti religiosi:

Sabato 26 aprile ore 18, messa per le badanti

Domenica 27 ore 16.30, vespri e processione

Lunedì 28 ore 18, messa in genovese

Per consentire il corretto svolgimento della Fiera e delle funzioni religiose, sono state apportate le seguenti modifiche alla viabilità e alla sosta.

Domenica 27 aprile l’istituzione del divieto di circolazione (per tutti i veicoli ad eccezione di quelli destinati allo svolgimento della manifestazione e limitatamente a tali attività) dalle ore 00 alle ore 24 e comunque fino a cessate esigenze nelle seguenti vie che saranno interessate dal posizionamento dei banchi della fiera e non:

via Santa Zita nel tratto compreso tra piazza Paolo da Novi e via Antonini;

piazza Paolo da Novi;

via Bianchi;

via Siria;

via della Libertà nel tratto compreso tra via Barabino e piazza Paolo da Novi;

via Pisacane nel tratto compreso tra via della Libertà e via Cipro e nel tratto compreso tra corso Torino e via della Libertà;

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti dalle ore 00 alle ore 24 e comunque fino a cessate esigenze nelle seguenti vie che saranno interessate dal posizionamento dei banchi della fiera e non:

via Santa Zita nel tratto compreso tra piazza Paolo da Novi e via Antonini;

piazza Paolo da Novi;

via Bianchi;

via Siria;

via della Libertà nel tratto compreso tra via Barabino e piazza Paolo da Novi;

via Pisacane nel tratto compreso tra via della Libertà e via Cipro e nel tratto compreso tra corso Torino e via della Libertà;

Istituzione del doppio senso di marcia a senso unico alternato dalle ore 00 alle ore 24 nella via Volturno e nella via Marcello Staglieno con diritto di precedenza per la direzione ponente e l’obbligo di arresto allo stop e svolta a destra all’ intersezione con la via Cipro.

Per quanto riguarda la processione religiosa: divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti a eccezione dei mezzi destinati alla processione dalle ore 00 sino alle ore 22 e comunque fino a cessate esigenze nelle seguenti vie:

su ambo i lati del tratto di via Santa Zita (senza sbocco veicolare) che dalla strada principale adduce al civico 2a della stessa;

sul lato monte di via Santa Zita tra il tratto precedente e via Antonini;

divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti dalle ore 14 alle ore 22 e comunque fino a cessate esigenze su ambo i lati del tratto terminale di via Antonini altezza civici 26, 28 e 30 rossi.

Divieto di circolazione veicolare (ad esclusione dei mezzi impegnati nella processione) dalle ore 17 nei tratti di strada di volta in volta interessati dal corteo e per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti lungo il seguente itinerario:

corso Buenos Aires corsia bus lato mare tra piazza Paolo da Novi e via Antonini

via Antonini;

via Rivale;

via Cipro;

via Barabino nella corsia con direzione levante tra via Cipro e corso Torino ;

corso Torino, controviale lato ponente, nel tratto compreso tra via Barabino e piazza Savonarola;

piazza Savonarola, controviale lato ponente tra corso Torino e via Siria;

via Siria;

piazza Paolo da Novi;

corso Buenos Aires corsia bus lato mare tra piazza Paolo da Novi e via Antonini.