“Siamo profondamente soddisfatti dei dati raggiunti in termini di occupazione e carico di lavoro, perché sono stati annunciati rispetto alla sede di Genova novità importanti con l’assunzione di personale e investimenti nella struttura dove siamo gli unici come Fim ad essere presenti come rappresentanze sindacali con tre delegati, con lo storico Ferretti Gian Paolo, Lo Cirio Antonio e Giuffra Domenico”. È quanto dichiara Christian Venzano, segretario generale della Fim Cisl Liguria, dopo l’incontro di informativa annuale di Orizzonte Sistemi Navali, (società partecipata tra Fincantieri-Leonardo) fra Fim Fiom Uilm nazionali e territoriali, RSU e la Direzione aziendale.

“L’ad di OSN, Giovanni Sorrentino – spiega Venzano – nel corso della riunione ha confermato importanti investimenti nelle sedi aziendali per accogliere l’attuale organico di 180 unità di cui circa 70 sulla sede di Genova. Tale numero è destinato a crescere fino a raggiungere quota 240, nel corso dell’anno, in relazione all’acquisizione di ulteriori contratti. L’incremento occupazionale è stato realizzato anche con il conferimento di personale, ad elevata professionalità da Leonardo e Fincantieri, oltre a giovani risorse attinte dal mercato che hanno affiancato i “senior” già presenti in azienda, con il 35% di presenza femminile”.

In OSN, prosegue Venzano, “Ci sono figure di altissima professionalità che lavorano a Genova e possono contribuire a far crescere un’azienda di grandissimo livello che grazie alla partnership tra Fincantieri e Leonardo è un punto di riferimento per la Marina Militare Italiana”