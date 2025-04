Firmato un protocollo di intesa tra Regione Liguria e Forum del Terzo settore Liguria per l’attuazione dell’amministrazione condivisa. L’obiettivo è quello di valorizzare e sostenere il lavoro rivolto al benessere della comunità territoriale, promuovendo e comunicando l’importanza delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore.

L’amministrazione condivisa, dopo la riforma dello scorso anno che ha portato la Liguria ad essere tra le prime regioni firmatarie del protocollo, porterà a dinamiche innovative per promuovere la responsabilità civica delle persone, l’autonomia regolamentare degli enti locali, la governance collaborativa. Regione Liguria e il Terzo Settore lavoreranno, inizialmente, su tre ambiti.

Il primo progetto riguarda le Politiche sociali e avrà come destinatari gli anziani liguri. Nelle prossime settimane, si attiverà la manifestazione d’interesse con un finanziamento di 600mila euro e la nuova azione dovrà essere caratterizzata dai seguenti macro-obiettivi: la protezione Sociale/Trasporto Sociale e la Promozione ed attivazione Sociale (invecchiamento attivo).

Il secondo progetto partirà tra pochi giorni e riguarderà il Settore Politiche Giovanili e i destinatari saranno tutti i giovani dai 14 ai 35 anni.

Il terzo progetto, che avrà il via dopo l’estate con l’inizio dell’anno scolastico, riguarderà il Settore Politiche sociali e i destinatari adolescenti e giovani. Tra gli obiettivi quello colmare il divario legato all’isolamento sociale, lo sviluppo di opportunità relazionali e dare risposte concrete al disagio giovanile.

Nel protocollo è previsto anche l’avvio di percorsi formativi promossi da Regione Liguria e Forum del Terzo Settore rivolti a operatori pubblici e del Terzo Settore in tutto il territorio regionale, con un attento lavoro sulla cultura della condivisione, della collaborazione e del lavoro di rete, punti cardine per concretizzare al meglio i principi e i valori dell’amministrazione condivisa.

«In ambito sociale e sociosanitario, ma anche sanitario – spiega l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – l’amministrazione condivisa, che si concretizza anche con azioni di co-progettazione assieme agli altri strumenti previsti dalla legge, può rappresentare l’avvio di percorsi per sperimentare nuove strategie e azioni comuni tra Regione e Terzo Settore L’avvio del Tavolo per la costruzione del Piano regolatore sull’invecchiamento attivo, previsto dal Piano sociale integrato regionale, sarà una delle prime sfide, che si concretizzerà con la realizzazione di un laboratorio di saperi che sarà realizzato a partire dal mese di maggio. Altro ambito importante per la Regione Liguria è quello dei giovani. Il settore Politiche giovanile infatti ha recepito il Protocollo per l’avvio di una coprogettazione dedicata e a seguire anche il Settore sport metterà in campo nuovi processi di co-progettazione. “Il Terzo Settore – conclude l’assessore – ha sempre dimostrato puntuale capacità di lettura dei bisogni del territorio, portando risposte adeguate anche in contesti emergenziali. Per questo motivo si ritiene imprescindibile il coinvolgimento degli Ets nella realizzazione del welfare territoriale e di nuove connessioni tra le azioni di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e sociale della Regione Liguria con l’obiettivo di una maggiore coesione sociale, e la riduzione del divario generazionale e territoriale».

«La collaborazione tra amministrazioni, enti del terzo settore e cittadini è alla base di una corretta programmazione anche per quanto riguarda l’ambito sportivo e le politiche giovanili – spiega l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Simona Ferro –. Lo sport gioca un ruolo chiave per la socialità e la crescita dei nostri giovani, ma anche per contrastare l’invecchiamento precoce e l’insorgenza di patologie nella popolazione più anziana. Appare evidente la necessità di mettere a terra politiche condivise e mirate per raggiungere il maggior numero di liguri, soprattutto in un anno importante come quello in cui siamo Regione Europea dello Sport».

Andrea Rivano, portavoce del Forum Ligure del Terzo Settore, sottolinea che «Il protocollo di intesa siglato tra Regione Liguria e Forum Ligure del Terzo Settore rappresenta l’ultimo tassello di un percorso di collaborazione e condivisione in cui sono stati coinvolti la pubblica amministrazione e il Terzo settore e vuole essere un passo fondamentale per la concreta attuazione del principio di amministrazione condivisa. Questo protocollo, nello specifico, non si limita a sancire una collaborazione, ma definisce un quadro operativo chiaro e strutturato per la co-programmazione, la realizzazione e la gestione congiunta di iniziative di interesse pubblico anche attraverso l’avvio di una cabina di regia. Nello stesso tempo però, il protocollo, vuole e deve essere il punto di partenza per un nuovo percorso finalizzato allo sviluppo di un modello di governance, più inclusivo, partecipativo ed efficace, capace di valorizzare ambiti di intervento e risorse in un’ottica di sistema e di generare benefici tangibili per l’intera collettività valorizzando e rafforzando il ruolo della pubblica amministrazione e dell’azione di funzione pubblica del Terzo Settore».