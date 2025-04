A partire dalle 10 di domenica 20 aprile e fino alle 24 di martedì 22 aprile si terranno le votazioni per eleggere il Comune più fiorito della Liguria. Si tratta della terza edizione di “Borghi in fiore”, il contest social promosso dall’assessorato al Turismo di Regione Liguria con la collaborazione del Distretto Florovivaistico Ligure.

Sono otto, due per ogni provincia di cui uno costiero e uno dell’entroterra, i Comuni che si sfideranno a colpi di like da mettere alle foto postate sul profilo Facebook di Regione Liguria: per la provincia di Imperia, Cervo e Perinaldo, per quella di Savona Borgio Verezzi e Millesimo, per la Città metropolitana di Genova Santa Margherita Ligure e Santo Stefano d’Aveto e per la provincia della Spezia Ameglia e Varese Ligure. Tutte queste località sono in possesso dei requisiti per la domanda di accesso al contest: avere almeno una Bandiera Blu o una Bandiera Arancione o essere riconosciuto tra “I Borghi più belli d’Italia”.

Nel 2023 ha vinto Framura che aveva totalizzato 3.080 like (primo tra i Comuni dell’entroterra Pignone, anch’esso in provincia della Spezia) mentre lo scorso anno il successo è andato a Laigueglia con 3.882 “mi piace” (primo tra i Comuni dell’entroterra Molini di Triora nell’imperiese).