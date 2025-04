L’Organismo di Partenariato e il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Ligure Orientale hanno approvato ieri all’unanimità il rendiconto generale di esercizio 2024.

Nel 2024, gli avanzamenti dei lavori hanno superato i 50 milioni di euro, in decisa crescita rispetto al 2023 e sono stati avviati ulteriori investimenti per circa 90 milioni. Questo porta il totale degli investimenti degli ultimi 4 anni a oltre 272 milioni di euro, una cifra mai raggiunta prima. Da sottolineare l’accelerazione impressa negli ultimi mesi 2024, grazie alla quale l’Ente ha realizzato i due terzi di quanto era stato previsto. Significativo anche il dato relativo all’attività portata avanti dall’Ente circa gli investimenti avviati negli anni precedenti, che si concretizza in circa 74 milioni di euro di pagamenti effettuati per opere e servizi con fatture saldate ai fornitori in tempi record, 20 giorni rispetto ai 30 previsti dalla legge.

Dai dati di sintesi emerge che il 2024 è stato un anno positivo anche sotto il profilo dei dati economici e finanziari, con un avanzo primario che supera i 10,3 milioni di euro, rispetto al dato di 8,5 milioni del 2023, per effetto dell’andamento dei traffici ma anche per una consolidata buona amministrazione che, come già detto precedentemente, ha proseguito nel solco del dinamismo. L’utile di esercizio ammonta a 6,4 milioni di euro rispetto ai 5,9 milioni di euro del 2023.

“Dal quadro generale descritto – scrive l’Authority – si evince come, nonostante le varie crisi e il quadro geopolitico generale che hanno impattato il settore dello shipping, il nostro Sistema Portuale ha saputo reagire, affrontando con determinazione la difficile contingenza, proseguendo con decisione sulla strada della concretizzazione degli investimenti pubblico-privati e di quelli previsti dal Pnrr: servizi efficienti, innovazione, grandi progetti infrastrutturali conclusi o ancora in corso di realizzazione, grazie alla coesione e unità d’intenti tra pubblico e privato; sviluppo dell’intermodalità, attenzione alla sostenibilità ambientale, impegno nella promozione internazionale dei due scali hanno convinto e continuano a stimolare e motivare i mercati e gli stakeholders: i dati di traffico del 2024 lo confermano, così come quelli relativi al primo trimestre del 2025”.

«Questi risultati ci confermano che il modello di sviluppo che abbiamo costruito e che stiamo portando avanti, è quello che ci permette di essere pronti a giocare un ruolo strategico anche nei nuovi scenari che si stanno delineando nel trasporto marittimo e nelle nuove catene logistiche globali – ha detto il commissario straordinario Federica Montaresi -. I numeri illustrati oggi non mentono, ci confermano che l’Ente è in ottima salute, e di questo devo ringraziare la struttura, gli uffici, i dirigenti e tutti i dipendenti dell’AdSP. Diciamo che gli ingranaggi della “macchina” hanno funzionato molto bene e i dati di bilancio ne sono la prova».