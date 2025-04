L’assemblea degli azionisti di Stazioni Marittime spa ha approvato il bilancio 2024 con un utile netto di 1.540.968 euro.

Il valore della produzione si è attestato a 28.473.974 euro.

Il 2024 ha registrato un andamento in linea con le attese delle previsioni di inizio anno, per quanto riguarda il traffico gestito da Stazioni Marittime.

In ragione dell’indisponibilità di una banchina a causa dei lavori in corso per la realizzazione di importanti migliorie alle infrastrutture che porteranno al potenziamento degli spazi dedicati al traffico crocieristico con realizzazione di un nuovo molo di 376 metri sul lato di levante di Ponte dei Mille, il traffico crociere ha registrato una diminuzione di toccate rispetto al 2023.

Guardando ai dati totali crociere e traghetti, nel 2024 sono transitati nel Porto di Genova 3.868.931 passeggeri contro i 4.088.477 del 2023 (-179.486 pax, pari a -4,4%).

Altri numeri: il cash flow si è attestato a circa 6,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda il traffico crociere, il 2024 ha registrato 304 toccate nave con 1.531.406 crocieristi (600.011 home port e 931.395 in transito).

Importante e maggioritaria la presenza di Msc Crociere, che nel 2024 ha portato nei terminal genovesi 225 toccate con oltre 1.160.000 passeggeri, consolidando sempre più la leadership del traffico crociere nel porto di Genova.

In continua crescita i numeri registrati da Costa Crociere, che ha scalato settimanalmente con una nave per l’intera stagione il porto di Genova e ha effettuato diverse crociere nella stagione autunnale portando un totale di 47 toccate e oltre 315.000 passeggeri.

Circa il traffico traghetti, il 2024 ha chiuso praticamente in linea con l’anno precedente. Di seguito

il dettaglio: passeggeri 2.337.525; auto 860.423; moto 66.210; metri lineari 1.905.636.

PREVISIONI TRAFFICO 2025

Per il 2025 si prevede un contenuto incremento del traffico traghetti, con valori che si attesteranno

su una percentuale del 2-3%.

Per quanto riguarda il traffico crociere, nel 2025 sono al momento previsti 330 scali con circa

1.700.000 crocieristi, di cui 700.000 home port e 1.000.000 transiti

Nominato il cda, Monzani confermato presidente

È stata data indicazione al cda circa la conferma di Edoardo Monzani al ruolo di presidente della società.

Il consiglio è così composto:

Edoardo Monzani con indicazione a nomina al ruolo di presidente; Matteo Catani; Giacomo Costa Ardissone; Roberto Ferrarini; Simone Gardella; Alberto Minoia; Alessandro Onorato; Gabriele Cardullo; Franco Ronzi; Lorenza Rosso; Lucia Tringali.

Il collegio sindacale è così composto: Stefano Franciolini – presidente; Antonio Rosina; Mauro Nicorelli.