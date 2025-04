Esselunga a Sestri Ponente, Confcommercio Genova annuncia di aver presentato una nuova istanza di accesso agli atti al Comune.

“Nonostante le argomentazioni presentate nel tempo e più recentemente anche al candidato sindaco Pietro Piciocchi in un incontro presso Confcommercio e nonostante le azioni legali intraprese, non sono pervenute risposte e i cartelli esposti dalla società indicherebbero un’autorizzazione dei lavori con modalità poco comprensibili − si legge nella nota dell’associazione − per questo motivo, Confcommercio Genova ha presentato un’istanza di accesso agli atti al Comune di Genova, rivolta a diverse direzioni e uffici (Urbanistica, Infrastrutture e Difesa del Suolo, Suap, Sue, Sviluppo del Commercio)”.

L’istanza richiede la copia di tutti gli atti, titoli, accordi, documenti e provvedimenti autorizzativi relativi all’insediamento della nuova grande struttura di vendita Esselunga nell’area ex Cognetex di Sestri Ponente, inclusa la Pec del 12/3/2025 menzionata nei cartelli di cantiere.

Confcommercio motiva la richiesta con l’interesse giuridicamente rilevante degli operatori commerciali del centro storico di Sestri Ponente, che si troverebbero in stretta prossimità della nuova struttura e operano nel medesimo bacino di utenza.

L’associazione ricorda di aver già impugnato al Tar Liguria la delibera della giunta comunale n. 32/2023 e gli atti connessi relativi all’approvazione del Puo di Esselunga, nonché gli atti autorizzativi per la demolizione e la costruzione del muro d’argine.

L’istanza di accesso agli atti è presentata anche a fini difensivi, per tutelare i diritti degli istanti nelle sedi competenti, inclusa quella giurisdizionale, e per ottenere elementi imprescindibili per la tutela della loro sfera giuridica. Si richiede l’ottenimento dei documenti con la massima urgenza.

«Sinceramente abbiamo sempre avuto molta difficoltà a comprendere il motivo di queste autorizzazioni di grandi strutture di vendita in una città dove la popolazione è drasticamente diminuita e dove c’è necessità di ben altri interventi di rigenerazione urbana rispetto ai centri commerciali − dichiara Oscar Cattaneo, vicepresidente vicario di Confcommercio Genova − abbiamo fatto tante proposte, secondo noi sensate, per dare il giusto valore ai piccoli negozi di vicinato e ai mercati rionali, abbiamo puntualmente segnalato attraverso i Civ le richieste di quello che davvero serve sul territorio».

Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova, aggiunge: «Le intese e il piano commerciale che chiedevamo da otto anni ci auguriamo possano frenare questa tendenza e siamo anche speranzosi che l’impegno preso dal candidato sindaco Pietro Piciocchi, che nel corso dell’incontro del 14 aprile scorso ha addirittura firmato un documento ‘no nuova Gdo’, benché non si tratti di un documento formale, ma comunque di un impegno preso davanti a quasi 100 dirigenti, sia mantenuto».