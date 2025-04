Le associazioni dei consumatori genovesi scendono in campo per le prossime elezioni comunali con una serie di iniziative mirate a far emergere nel dibattito i diritti e gli interessi dei genovesi in quanto cittadini consumatori e utenti dei servizi pubblici.

“Le associazioni, in un’ottica bipartisan – si legge in una nota – hanno invitato i candidati, a partire dai sindaci, di ogni schieramento a prendere impegni concreti per la tutela dei cittadini, attraverso un “Patto con i Consumatori” esteso alla partecipazione di tutti gli attori politici, con un obiettivo comune: costruire una città che cresca in modo sostenibile, felice e rispettoso delle necessità dei consumatori e utenti genovesi”.

Gli impegni degli eletti

“Ogni candidato sindaca/o o consigliera/e, che intenda realmente rappresentare le esigenze consumeriste dei cittadini, è chiamato a firmare un impegno concreto per la loro tutela. Vogliamo rendere il tema dei diritti dei consumatori centrale in questa campagna elettorale al pari di altri diritti e garantire che chi guiderà la nostra città prenda posizione su temi cruciali come il consumo sostenibile, la trasparenza, i diritti dei cittadini, la protezione dei consumatori”.

Incontri pubblici e iniziative

Il calendario degli eventi organizzati al 16 aprile per presentare questo “Patto con i Consumatori” è il seguente:

•⁠ ⁠Venerdì 18 aprile ore 16:30 – Incontro delle associazioni dei consumatori con Silvia Salis

•⁠ ⁠Venerdì 9 maggio ore 15:45 – Incontro delle associazioni dei consumatori con Pietro Picciocchi e visita del Centro Riuso, via Bologna

•⁠ ⁠Sabato 10 maggio ore 16:00 – Sfilata dei Gioielli Riuso (via Bologna) tutte le candidate sono invitate

•⁠ ⁠Lunedì 12 maggio ore 18:00 – Convegno pubblico “Lavori in Corso: i diritti dei cittadini” (Palazzo Ducale)

•⁠ ⁠Venerdì 16 maggio ore 12:30 (in TV alle 21:00 Primocanale) – Maratona Consumatori (Terrazza Colombo) incontro con i candidati in consiglio comunale e nei Municipi firmatari del Patto

Interviste e approfondimenti sul Patto Consumatori

•⁠ ⁠Intervista a Silvia Salis – Telenord (data da definire)

•⁠ ⁠Intervista a Pietro Picciocchi – Telenord (data da definire)

“Invitiamo quindi tutti i candidati interessati – conclude la nota – a prendere parte a questi incontri e a dimostrare il loro impegno per un futuro di crescita e sviluppo, che metta al centro le necessità consumeriste di tutti i cittadini”.