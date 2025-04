Generare combustibile liquido a partire da plastiche di recupero, produrre innovativi pannelli solari bifacciali elevati e utilizzare un sistema per l’irrigazione intelligente. Sono le tre idee promosse da altrettanti team di studenti dell’Università di Genova che si sono aggiudicate “Energia & Innovazione – Dal sapere al fare impresa”, il percorso dedicato allo sviluppo delle competenze manageriali e imprenditoriali degli studenti UniGe con l’obiettivo di progettare nuove soluzioni e processi per il settore energetico.

L’iniziativa, è stata promossa dal Comitato Territoriale Liguria di Crédit Agricole Italia in collaborazione con Confindustria Liguria, Università di Genova, Ticass e il progetto Energia per i Giovani. Le attività del progetto sono state svolte dall’Associazione Tigullio Crea Impresa e Le Village by CA Milano.

«Come associazione no profit, Tigullio Crea Impresa si è sempre impegnata nell’organizzazione di eventi che favoriscano lo sviluppo e la diffusione della cultura imprenditoriale − sottolinea la socia dell’associazione Tigullio Crea Impresa, Francesca Picasso − attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze e concorsi, ci proponiamo di creare spazi di scambio per esperienze ed idee, con particolare attenzione al nostro territorio ligure. L’iniziativa ‘Energia & Innovazione – Dal sapere al fare impresa’ è un esempio concreto del nostro impegno: il progetto ha avuto l’obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione e della digitalizzazione, coinvolgendo giovani talenti e sviluppando competenze imprenditoriali e manageriali. Inoltre, abbiamo voluto favorire l’incontro tra la creatività degli studenti e le esigenze delle imprese del settore energetico, creando opportunità di recruitment innovativo e valorizzazione dei migliori profili».

L’iniziativa ha raccolto 24 application da parte di studenti e laureati del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria dell’Energia, del corso di Laurea Magistrale in Energy Engineering, del Master Energia e Sostenibilità, nonché dottorandi dell’Ateneo genovese che si occupano di temi dell’energia. 15 di loro hanno deciso di mettere la propria creatività al servizio dei bisogni del settore realizzando, in team, 5 progetti finalizzati a rispondere ad una delle 14 sfide lanciate da alcune aziende del comparto energetico.

I 5 progetti sviluppati durante il percorso

Dimensionless Quantities: generazione di combustibile liquido a partire da plastiche di recupero.

Drizzle: sistemi di filtraggio efficienti, plug-and-play, modulari e integrabili.

Green Legacy: innovativi pannelli solari bifacciali elevati.

Kaviani Innovators: sistema di hydrogen swapping tanks.

SolAgriTech: sistema di irrigazione intelligente.

Per realizzare il proprio progetto i partecipanti hanno avuto accesso a un programma di Business Training di 15 ore che ha incluso tematiche chiave per imparare a fare impresa e gestire business innovativi, quali Metodologia Lean Canvas, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Analisi di Mercato & Competitor, Pitch Deck e Public Speaking. Inoltre, ciascun team ha avuto la possibilità di effettuare alcune ore di mentorship dedicata con gli esperti di Wylab e con i rappresentanti delle aziende partner del progetto.

L’evento finale ha rappresentato il momento clou del percorso, durante il quale ciascun team ha potuto presentare la propria idea di business di fronte alla platea e alla giuria, composta dai promotori e dalle aziende partner del progetto, e chiamata a selezionare i tre progetti più meritevoli.

Una volta ascoltati tutti i pitch la giuria ha decretato vincitori i seguenti progetti: Dimensionless Quantities, Green Legacy e SolAgriTech, i quali si sono aggiudicati premi per un valore complessivo di 3 mila euro messi a disposizione da Crédit Agricole Italia. Per alcuni studenti meritevoli, inoltre, sono previste possibilità di stage offerte dalle aziende del settore energetico che hanno supportato il progetto.

Le attività del percorso si concluderanno a maggio con una giornata di stage presso l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova.