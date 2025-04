Il Consiglio comunale di Rapallo, riunitosi ieri sera, ha approvato all’unanimità la proposta di procedere con l’iter d’acquisto del complesso dell’ex Istituto San Girolamo Emiliani, dando al sindaco il via libera per portare avanti le trattative d’acquisizione. Sindaco e Giunta avranno inoltre la possibilità di valutare l’eventuale accensione di un mutuo per coprire l’intero costo dell’operazione.

«Con questa delibera è stato fatto un passo importante verso una visione più moderna e lungimirante della nostra città – ha spiegato il primo cittadino, Elisabetta Ricci – L’eventuale acquisizione dell’ex Istituto Emiliani rappresenta un’opportunità storica per Rapallo: una struttura di grande valore, già in parte utilizzabile, che potrebbe diventare un polo strategico per attività culturali, sportive, formative e per l’erogazione di servizi pubblici, con importanti ricadute anche in termini turistici ed economici».

Una volta espletate le incombenze economico-finanziarie si passerà alla parte operativa, con la stesura e l’approvazione del progetto di riqualificazione dell’intera struttura: “Abbiamo già conferito all’architetto Perugi – ha proseguito il sindaco – l’incarico di redigere una valutazione preliminare tecnico-urbanistica, i cui risultati sono stati presentati ieri sera in aula”.

Il complesso, risalente agli anni ’30 del secolo scorso, è di proprietà dell’ente religioso e assistenziale dei Padri Somaschi che da qualche mese lo ha messo formalmente in vendita. Negli oltre 8.500 metri quadri che tra parti interne ed esterne compongono la struttura un tempo adibita ad orfanotrofio, ma anche ad istituto scolastico e religioso, sorgeranno diversi spazi da dedicare alla cittadinanza.