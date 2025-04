L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom) ha avviato un’istruttoria nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio di Bper Banca su Banca Popolare di Sondrio che, in caso di esito positivo, porterà Bper al controllo esclusivo di Pop Sondrio.

L’operazione, scrive l’Antitrust nel bollettino settimanale, interessa “una pluralità di mercati ricompresi, in particolare, nei settori bancario tradizionale (mercati della raccolta e mercati degli impieghi), del risparmio amministrato, del credito al consumo, del factoring, del leasing, degli strumenti di pagamento, del risparmio gestito e assicurativo”.

In base a tutte le analisi effettuate l’Agcom ritiene che “l’operazione sia suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva limitatamente ai mercati locali degli impieghi alle famiglie produttrici – piccole imprese delle province di Varese, Pavia e Como, non essendo invece in grado di alterare gli assetti competitivi negli altri mercati rilevanti”.

L’Authority conclude che sia quindi “necessario procedere a ulteriori approfondimenti istruttori”.