Il Comune di Sestri Levante informa che sono scaduti i termini per la presentazione di richiesta da parte delle famiglie di spostamento volontario dei propri bimbi dalla scuola primaria Papa Giovanni XXIII di via Lombardia alla scuola primaria Umberto I di Riva Trigoso e che nessuna istanza è pervenuta agli uffici preposti.

Il sindaco Francesco Solinas e l’assessore all’Istruzione Maura Caleffi commentano: «Non avendo direttamente competenza sulla formazione delle classi, l’unico intervento possibile era quello proposto, ossia erogare in via straordinaria un forte incentivo che per tutti e cinque gli anni di elementari andasse a rendere gratuiti i servizi scolastici e, a seconda del reddito, agevolasse anche la fruizione dei servizi per l’infanzia del Comune. Come Amministrazione, per poter garantire la formazione della classe prima nella scuola di Riva Trigoso, faremo ancora un tentativo con l’Ufficio scolastico regionale per capire quali margini ci possano essere. L’appuntamento è fissato per la settimana prossima».