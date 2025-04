Nell’ambito della XII edizione di Premio Impresa Ambiente, che si è svolto questo pomeriggio al Teatro La Fenice di Venezia, è andato a un’azienda ligure, la Aleante Engineering di Celle Ligure, la Menzione per il Miglior Prodotto o Servizio per “Loghiro”, innovativo sistema per il monitoraggio, il controllo e l’ottimizzazione delle risorse idriche.

Loghiro consente, grazie a una rete interconnessa di sensori e attuatori, la gestione automatizzata di infrastrutture idriche anche datate con un monitoraggio continuo e in tempo reale. L’analisi avanzata dei dati tramite AI permette di individuare anomalie e ottimizzare i flussi idrici, riducendo sprechi e consumi energetici, proponendosi come soluzione strategica per enti pubblici, gestori di acquedotti e comunità locali.

Il premio, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e selezionato per la Giornata nazionale del Made in Italy dal Ministero del Made in Italy, è promosso dalla Camera di commercio di Venezia Rovigo e Unioncamere con il supporto di Assocamerestero e SSV-Stazione Sperimentale del Vetro.

(Nella foto Alessandro Linfante, ceo di Aleante Engeneering)