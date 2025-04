Aperte le iscrizioni ai nuovi corsi gratuiti di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica con assunzione garantita per almeno il 60% dei partecipanti.

I corsi disponibili

Specialista del trasporto passeggeri

Candidature aperte fino al 18 aprile ore 12:00.

Un percorso formativo gratuito, in collaborazione con l’azienda Manario 2002, che permette di ottenere le patenti D e CQC per la guida di mezzi per il trasporto persone — una qualifica sempre più richiesta nel settore.

Assunzione garantita di almeno il 60% dei partecipanti. Formazione pratica e inserimento diretto in azienda. Conseguimento gratuito delle patenti/abilitazioni.

Tecnico delle spedizioni internazionali

Candidature aperte fino al 23 aprile ore 12:00.

Un percorso formativo gratuito, in collaborazione con Customs Support Group, rivolto a chi desidera lavorare in un contesto dinamico e globale, occupandosi di logistica, spedizioni e gestione delle merci in ambito internazionale.

Assunzione garantita di almeno il 60% dei partecipanti. Competenze richieste dal mercato del lavoro moderno. Contatto diretto con le più importanti aziende del settore.

La logistica e i trasporti rappresentano oggi uno dei settori con le maggiori opportunità di crescita e stabilità per i giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro in tempi rapidi e con competenze concrete.

Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, da sempre impegnata in una programmazione formativa specialistica progettata in partnership con le imprese e direttamente collegata alle opportunità di lavoro, ricorda la presenza dei due bandi formativi disponibili in questo momento, dedicati a persone in cerca di occupazione, completamente gratuiti e pensati per accompagnare i partecipanti fino all’assunzione.

Un’offerta formativa pensata per rispondere a tutti gli interessi e attitudini: dai ruoli tecnico-operativi a stretto contatto con il movimento di merci e persone, fino alle professioni d’ufficio più specializzate nella gestione e nell’organizzazione dei trasporti.

Info su www.scuolatrasporti.com.