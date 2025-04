Fincantieri e Accademia Italiana della Marina Mercantile hanno celebrato oggi a Genova la consegna dei diplomi per i 19 studenti della terza edizione del percorso biennale dedicato alla formazione di figure professionali altamente specializzate per il settore navale.

La collaborazione, avviata nel 2005 quando Fincantieri è diventata socia fondatrice dell’Accademia, rappresenta un esempio concreto di sinergia tra mondo della formazione e sistema produttivo, che contribuisce a sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano, valorizzando il talento dei giovani e creando nuove opportunità occupazionali in un settore strategico come quello navale.

Il percorso biennale, che ha visto la formazione di Tecnici Superiori per la Supervisione e l’Installazione di Impianti di Bordo, ha permesso ai partecipanti di acquisire competenze specialistiche nell’ambito della navalmeccanica, con particolare attenzione alla supervisione delle fasi di realizzazione degli impianti di bordo nel rispetto dei programmi di produzione, delle regole sulla sicurezza, degli standard qualitativi e delle previsioni di budget.

Il programma, della durata di 1.800 ore complessive, è stato strutturato ogni anno con una prima fase di formazione in aula, seguita poi da una seconda fase di tirocinio presso i cantieri e le sedi del Gruppo. Fincantieri ha partecipato attivamente al processo formativo fornendo docenze attraverso propri manager e organizzando visite guidate nei propri stabilimenti.

Tutti i 19 partecipanti della terza edizione hanno completato con successo il percorso di formazione e sono stati inseriti in azienda, nelle varie sedi del Gruppo. Il percorso, in quanto corso Its, è stato erogato gratuitamente agli allievi, poiché finanziato dal ministero dell’Istruzione e del Merito tramite l’Accademia.

Durante la cerimonia di consegna dei diplomi, è stato inoltre annunciato l’avvio della quarta edizione del percorso formativo in partenza il prossimo settembre 2025. Il bando per le iscrizioni verrà pubblicato nelle prossime settimane, offrendo a nuovi giovani talenti l’opportunità di intraprendere un percorso formativo di eccellenza con concrete prospettive occupazionali.

L’impegno di Fincantieri verso il sistema degli Istituti Tecnici Superiori si inserisce in una più ampia strategia di collaborazione con il sistema scolastico. Ad oggi, Fincantieri è attiva in 8 ITS in tutto il territorio nazionale, attraverso i quali realizza percorsi formativi mirati per formare diverse figure professionali strategiche per il settore navale: supervisori addetti all’installazione impianti e alla costruzione dello scafo, addetti al controllo produzione, progettisti navali, tecnici di arredo navale e specialisti in ambito ICT/cybersecurity.

«Formazione chiama lavoro e giornate come questa dimostrano che la sinergia tra Regione, Its e aziende funziona − commenta l’assessore alla Formazione della Regione Liguria Simona Ferro − le ragazze e i ragazzi che hanno frequentato l’Accademia hanno fin da subito la possibilità di inserirsi in una realtà che rappresenta il motore della cantieristica e dell’economia marittima del territorio italiano. ​R​egione Liguria continuerà a investire sulla crescita e la formazione dei giovani cittadini liguri, con un’attenzione particolare agli Istituti Tecnologici Superiori, realtà capaci di creare profili altamente qualificati che possano entrare fin da subito nel mondo del lavoro. Non a caso, a breve pubblicheremo un avviso pubblico da 5 milioni per sostenere nuovi corsi ITS”.