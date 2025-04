I Rolli Days di primavera tornano con un doppio appuntamento (26-27 aprile e 3-4 maggio) e, in occasione di Euroflora, l’elemento centrale della manifestazione sarà la natura, che verrà declinata con una chiave differente, all’interno dei palazzi e delle ville suburbane genovesi.

Genova, città ormai nota per la sua straordinaria ricchezza culturale, custodisce un tesoro spesso poco visibile, ma di grande impatto: i suoi giardini storici. Nascosti dietro le maestose facciate dei palazzi nobiliari o racchiusi in disegni antichi, che mostrano ciò che un tempo esisteva e che oggi, purtroppo, è andato irrimediabilmente perduto, questi spazi verdi raccontano una storia di armonia tra natura e architettura, dove terrazze panoramiche, grotte artificiali e una vasta varietà botanica diventano un’estensione naturale dei Palazzi dei Rolli, e non solo.

I giardini, che circondavano i palazzi del centro cittadino o le ville delle campagne fuori dalle mura, rappresentavano per i nobili del passato un rifugio ideale, il locus amoenus dove coltivare l’otium e celebrare il prestigio familiare.

La natura, tuttavia, non si limita a vivere all’esterno: entra prepotentemente all’interno degli edifici, attraverso la decorazione ad affresco e in stucco, evocando scene talvolta idilliache, arcadiche, talvolta selvagge, che sembrano voler riconquistare gli spazi monumentali. I Rolli Days offriranno quindi l’occasione di scoprire sia gli sfarzosi interni dei palazzi sia i giardini, luoghi di svago e rappresentanza che riflettono il prestigio delle famiglie patrizie.

«Un doppio appuntamento con i Rolli Days che abbiniamo all’attesa nuova edizione di Euroflora, portando l’attenzione sull’aspetto naturalistico e floreale dei nostri palazzi storici – afferma l’assessore comunale alla Cultura Lorenza Rosso – Giardini, piccoli orti, grotte scavate nella roccia sono solo alcuni dei gioielli che sono custoditi dietro le facciate dei palazzi nobiliari e delle ville, veri e propri luoghi di rara bellezza che hanno rappresentato location perfette per i momenti di svago delle famiglie del passato. Per ciò che non è più visibile, ma che un tempo erano straordinari angoli di quiete e bellezza, ritroviamo negli affreschi e nelle decorazioni le immagini del passato, un notevole colpo d’occhio tramandato attraverso le pareti. Genovesi e turisti avranno così la possibilità di scoprire gli spazi verdi che hanno segnato in maniera indelebile le nostre eccellenze architettoniche, leggendo in chiave naturalistica l’imponenza di Palazzi e Musei».

«Natura ed arte si intrecciano in questa nuova e doppia edizione primaverile dei Rolli Days – dichiara l’assessore al Turismo, Alessandra Bianchi – In occasione di Euroflora, i nostri palazzi storici, anche quelli privati, aprono le loro porte pronti a raccontare, attraverso sontuose architetture, opere uniche e giardini ‘nascosti’, la storia e la cultura della nostra città. Saranno due weekend ricchi di eventi per la nostra città che sorprenderà genovesi e turisti con un’inedita apertura serale dei Palazzi dei Rolli ma anche con tantissimi appuntamenti ‘intorno ad Euroflora’ a partire dalla Municips League di calciobalilla. Un’atmosfera unica che si respirerà anche nei parchi e nelle ville storiche delle nostre delegazioni che si vestiranno a festa esaltando così ulteriormente la nostra variegata offerta turistica alla scoperta di Genova, destinazione Best in Travel 2025».

«Nell’anno di Euroflora i Palazzi dei Rolli e le ville suburbane aprono i loro magnifici giardini, che raccontano storie di armonia tra architettura e natura – commenta la consigliera delegata del Comune di Genova ai Grandi Eventi Federica Cavalleri –. Questi spazi verdi, testimoni di un passato nobiliare, offrono un rifugio di bellezza e serenità nei luoghi in cui si intrattenevano le famiglie patrizie. I Rolli Days sono quindi un’opportunità imperdibile per riscoprire, oltre agli sfarzosi interni dei palazzi, anche i giardini, luoghi di svago e rappresentanza e simbolo del prestigio delle famiglie genovesi. I visitatori avranno la possibilità di esplorare questi spazi unici, arricchiti da eventi collaterali come concerti, laboratori di restauro e visite guidate, che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente».

«Questa edizione dei Rolli Days – spiega il curatore scientifico dell’evento, Giacomo Montanari – mette a frutto alcune buone pratiche sviluppate nel tempo: lo sguardo alla sostenibilità del nostro patrimonio e alla sua diffusione al di fuori del solo centro storico Unesco, coinvolgendo oltre 50 siti su tutta l’estensione della città di Genova, tra ville e palazzi, su due weekend; la formazione e l’inserimento lavorativo dei giovani professionisti con 105 divulgatori scientifici selezionati, formati e retribuiti, dove il 30 per cento proviene da tutta Italia, segnalando così la portata nazionale dell’evento a tutti i livelli; il ruolo imprescindibile della ricerca scientifica e dell’Università di Genova per costruire consapevolezza in cittadini e visitatori del valore degli edifici monumentali e degli elementi artistici del territorio. Un ruolo, per altro, riconosciuto anche in recenti indagini su amplissimi campioni di pubblico, che indicano come la qualità dei divulgatori e dei temi scelti per il racconto del patrimonio siano la vera chiave del successo di questi eventi. L’opportunità di parlare di natura e di arte, poi, è clamorosa: un anno fa lanciavo un SOS per le grotte genovesi, uniche al mondo. Oggi nascono progetti e fondazioni per provare a salvarle, ma sarebbe meraviglioso che queste fossero oggetto di una tutela da parte della città e di tutti quelli che l’hanno a cuore»

«L’intensificarsi degli appuntamenti dei Rolli Days va nella direzione indicata dalla Camera di Commercio e dalle categorie che siedono al tavolo dell’imposta di soggiorno: quella di operare affinché un evento nato essenzialmente per scoprire e valorizzare un patrimonio normalmente inaccessibile possa trasformarsi in un appuntamento ricorrente per i tanti turisti che amano trascorrere il “city break” in una città d’arte» dichiara il vicepresidente della Camera di commercio Alessandro Cavo.

Ecco i siti visitabili (elenco in aggiornamento). Prenotazioni dal 15 aprile su https://rollidays.happyticket.it/

Palazzo Antonio Doria Spinola – largo Eros Lanfranco 1

Orari: 10/19 (tutti e quattro i giorni)

Palazzo Agostino Pallavicino – via Garibaldi 1

Orari: ore 10/19 (26 – 27 aprile)

Palazzo Spinola Gambaro – via Garibaldi 2

Orari: 10/19 (tutti e quattro i giorni)

Palazzo Lercari Parodi – via Garibaldi 3

Orari: 10/19 (26 – 27 aprile e 4 maggio). Ore 10/24 (3 maggio)

Palazzo Tobia Pallavicino – via Garibaldi 4

Orari: 10/19 (26 – 27 aprile e 4 maggio). Ore 10/24 (3 maggio)

Palazzo Nicolosio Lomellino – via Garibaldi 7

Orari: 10/19 (26 – 27 aprile e 4 maggio). Ore 10/19 e 20.30/24 (3 maggio)

Palazzo Bianco e Tursi – via Garibaldi 9

Orari: 10/19 (26 – 27 aprile, 4 maggio). Ore 10/24 (3 maggio)

Palazzo Baldassarre Lomellini – via Garibaldi 12

Orari: 9.30/10.30 e 13.30/15.30 (tutti e quattro i giorni)

Palazzo Rosso – via Garibaldi 18

Orari: 10/19 26 – 27 aprile, 4 maggio). Ore 10/24 (3 maggio)

Palazzo della Meridiana – salita San Francesco 4

Orari: 10/19 (tutti i giorni)

Palazzo Balbi Senarega – via Balbi 4

Orari: 10/18:30 (tutti e quattro i giorni)

Museo di Palazzo Reale – via Balbi 10

Orari: 9/19 (3 maggio) 13.30/19 (4 maggio)

Palazzo Gio Battista Centurione Pitto – piazza Fossatello 3

Orari: 10/19 (tutti i giorni)

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola – piazza Pellicceria 1

Orari: 9/19 (3 maggio) 13.30/19 (4 maggio)

Palazzo Gio Battista Grimaldi – vico San Luca 4

Orari: 10/19 (26 – 27 aprile)

Palazzo Lomellini Patrone – largo Zecca 2

Orari: 10/13 e 14/19 (tutti e quattro i giorni)

Palazzo Ambrogio Di Negro – via San Luca 2

Orari: 10/19 (tutti e quattro i giorni)

Palazzo Spinola Franzone – via Luccoli 23 (consigliato da Radio Monte Carlo)

Orari: 10/19 (26 – 27 aprile)

Palazzo Doria Carcassi – via David Chiossone 10 (consigliato da Radio Monte Carlo)

Orari: 10/17 (26 aprile e 3 maggio) 10/19 (27 aprile e 4 maggio)

Palazzo Lauro – piazza della Nunziata 5

Orari: 10/19 (tutti e quattro i giorni)

Palazzo BPER – via alla Cassa di Risparmio 15

Orari: 10/19 (tutti e quattro i giorni)

Palazzo Doria De Ferrari – piazza De Ferrari 3 (consigliato da Radio Monte Carlo)

Orari: 10/19 (tutti e quattro i giorni)

Palazzo Sinibaldo Fieschi – via San Lorenzo 17

Orari: 10/12.30 e 14.30/19 (26 – 27 aprile)

Palazzo Cattaneo Della Volta – piazza Cattaneo 26

Orari: 10/19 (tutti e quattro i giorni)

Albergo dei Poveri – ingresso da corso Dogali 1

Orari: 9/19 (3 – 4 maggio)

Teatro Carlo Felice – ingresso principale, lato largo Alessandro Pertini

Orari: 10/19 (26 aprile) 10/14 (27 aprile) 10/18.30 (3 maggio) 15/18.30 (4 maggio)

Archivio di Stato – via Santa Chiara 28r

Orari: 10/18 (tutti e quattro i giorni)

Basilica di Carignano – ingresso laterale, lato via Alghero (Kalatà Experience)

Orari: 10/11.30 – 15/16.30 – 16.30/18 (tutti i giorni)

Villa del Principe – piazza del Principe 4

Orari: 10/19 (tutti e quattro i giorni)

Villa Pallavicino delle Peschiere – via San Bartolomeo degli Armeni 5

Orari: 10/19 (3 – 4 maggio)

Villa Centurione Doria – piazza Bonavino 7

Orari da definire

Villa Sciallero Carbone – Giardini Gianni Rodari 6

Orari: 10/19 (3 – 4 maggio)

Villa Centurione del Monastero – piazza del Monastero 6 (consigliato da Radio Monte Carlo)

Orari: 10/19 (3 – 4 maggio)

Villa Imperiale Scassi – largo Pietro Gozzano 3

Orari: 10/19 (3 – 4 maggio)

Villa Spinola di San Pietro – via Spinola di San Pietro 1

Orari: 10/19 (26 – 27 aprile)

Villa Musso Piantelli – corso De Stefanis 8

Orari: 10/19 (tutti e quattro i giorni)

Villa Imperiale di Terralba – ingresso da via dell’Albero d’Oro, via San Fruttuoso 100

Orari: 10/19 (3 – 4 maggio)

Villa Giustiniani Cambiaso – via Montallegro 1

Orari: 10/19 (tutti e quattro i giorni)

Villa Sauli Bombrini Doria – via Albaro 38

Orari: 10/19 (3 maggio)

Villa Durazzo Bombrini – via Lodovico Antonio Muratori 5 (consigliato da Radio Monte Carlo)

Orari: 10/19 (26 – 27 aprile)

Abbazia di San Nicolò del Boschetto – via del Boschetto 29

Orari: 10/19 (tutti e quattro i giorni)

Basilica di Santa Maria delle Vigne e Chiostro dei Canonici – vico del Campanile delle Vigne 5

Orari: 10/19 (26 aprile e 3 maggio) 12/19 (27 aprile e 4 maggio)Chiostro dei Canonici – Museo Diocesano e percorso guidato sul cardinale Boetto – via Tommaso Reggio 20r

Orari: 10/19 (tutti e quattro i giorni)

Visite collaterali:

Laboratori di restauro a cura dell’Associazione Restaura e visita guidata alla Chiesa di Sant’Anna e Antica Farmacia.

Il programma è in fase di aggiornamento e sarà disponibile qui

Rolli Plays: palazzi aperti e musica in via Garibaldi fino a mezzanotte

Sabato 3 maggio i Palazzi di Strada Nuova si animano anche dopo il tramonto. Palazzo Lercari Parodi, Palazzo Tobia Pallavicino, Palazzo Nicolosio Lomellino, Palazzo Tursi, Palazzo Bianco e Palazzo Rosso proseguiranno la loro apertura e le visite a cura dei divulgatori scientifici fino a mezzanotte. Anche per queste visite serali sarà necessaria la prenotazione tramite il sistema Happy Ticket.

Dalle 21 la musica dal vivo accende i Rolli Days con un doppio spettacolo internazionale curato da Forevergreen / Electropark.

In via Garibaldi, di fronte a Palazzo Tursi, dalle ore 20.30 va in scena la musica della violinista e compositrice Laura Masotto, fresca di esibizione in alcuni dei festival più interessanti della scena post-classica, indie e avant-garde come Haldern Pop Festival, Hemmersdorf POP Festival, Ypsigrock oltre agli spettacoli di apertura per Hania Rani e Joep Beving. L’artista presenta in prima italiana “The Spirit Of Things”, nuovo lavoro discografico strumentale derivato dal mondo della musica ambient e classica, realizzato in collaborazione con alcune delle figure più cult della scena elettronica come Robert Lippok (già parte dei To Rococo Rot e vera leggenda dell’elettronica tedesca) e il produttore greco/berlinese post-classico con tocchi minimal techno Hior Chronik.

A seguire, il secondo spettacolo in programma sabato 3 maggio è più vicino alla cultura dance elettronica, accompagnato da un lavoro di light design, e verrà svelato nei prossimi giorni.

L’ingresso a entrambi gli spettacoli è libero. A cura di Forevergreen/Electropark

Concerti a cura del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova

Presso Palazzo Doria Carcassi, entrambi i sabati, a partire dalle ore 17, sarà possibile assistere a due concerti gratuiti offerti dagli allievi del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. La prenotazione tramite Happy Ticket è obbligatoria.

Cornigliano e Venezia: dieci vedute settecentesche per Villa Durazzo Bombrini

Dieci vedute veneziane commissionate dal marchese Durazzo nel 1745 per Villa Bombrini in Cornigliano e oggi conservate presso la prestigiosa fondazione Langmatt in Svizzera, torneranno nella propria originale dimora in altrettante accurate riproduzioni, grazie alla collaborazione tra ASCOVIL e Società Per Cornigliano. L’eccezionale ritrovamento sarà presentato il 23 aprile prossimo alle ore 17.30 presso Villa Bombrini. Saranno inoltre visibili il 26 e 27 aprile prossimi, in occasione dei Rolli Days.

Visite guidate speciali

Tour guidati Rolli Days con guide turistiche abilitate

Oltre all’ingresso ai Palazzi inseriti in ogni percorso, la visita prevede la narrazione guidata del contesto urbano circostante i Palazzi con particolare riferimento al Sistema dei Palazzi dei Rolli, alle chiese dei Palazzi dei Rolli e alle Botteghe Storiche. Durata del tour: circa 3 ore. Visite a pagamento.

Partenza da Ufficio IAT in via Garibaldi

● Sabato 26 h 10.30 in lingua italiana

● Sabato 26 h 15 in lingua italiana e inglese

● Domenica 27 h 10.30 in lingua italiana e inglese

● Domenica 27 h 15 in lingua italiana

● Sabato 3 h 10.30 in lingua italiana

● Sabato 3 h 15 in lingua italiana e inglese

● Domenica 4 h 10.30 in lingua italiana e inglese

● Domenica 4 h 15 in lingua italiana

Tour guidati Genova: dal mare alle alture con guide turistiche abilitate

Dal mare, dopo aver attraversato alcune delle aree più significative del centro storico, si sale a ridosso dei quartieri posti sulle alture, utilizzando i celebri mezzi di risalita genovesi, sintesi perfetta della verticalità cittadina e della conseguente necessità di spostarsi in tempi rapidi dal mare ai monti. Durata del tour: circa 3 ore. Visite a pagamento.

Partenza da Ufficio IAT Porto Antico

● Sabato 3 h 10 in lingua italiana

● Domenica 4 h 10 in lingua italiana e inglese

Rolli in English

Visite guidate a cura dei divulgatori scientifici dei Rolli Days.

● Sabato 26 h 11 Palazzo Gio Battista Grimaldi – vico San Luca 4

● Domenica 4 h 15 Palazzo Lauro – piazza della Nunziata 5

Rolli en Français

Visite guidate a cura dei divulgatori scientifici dei Rolli Days.

● Domenica 27 h 15.40 Palazzo Cattaneo Della Volta – piazza Cattaneo 26

● Sabato 3 h 11.20 Villa Pallavicino delle Peschiere – via San Bartolomeo degli Armeni 5

Rolli en Español

Visite guidate a cura dei divulgatori scientifici dei Rolli Days.

● Sabato 26 h 16 e sabato 3 h 11.40 Palazzo Ambrogio Di Negro – via San Luca 2

Rolli Kids

Visite guidate a cura dei divulgatori scientifici dei Rolli Days riservate a visitatori di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

● Sabato 26 h 11.20 e domenica 27 h 16 Palazzo Spinola Franzone – via Luccoli 23

● Sabato 3 h 16:20 e domenica 4 h 11:40 Palazzo Gio Battista Centurione Pitto – piazza Fossatello 3

Visite in LIS

Visite guidate a cura di Carlo Di Biase

● Domenica 27 h 10.20

● Sabato 3 h 15

Rolli for all

Visite guidate a cura della guida turistica abilitata Lidia Schichter pensate per persone con disabilità e fragilità psico-emotive.

● Domenica 27 e domenica 4 h 10. Partenza da Palazzo Rosso, via Garibaldi 18.

Genova, città dei giardini – Mostra con visita guidata al Giardino vittoriano di Villa Duchessa di Galliera

Villa Duchessa di Galliera propone un’esposizione interamente dedicata ai suoi giardini, databili tra ‘700 e ‘800, in collaborazione con i Musei di Strada Nuova, Capozzi Antichità e con diversi collezionisti privati.

Visite guidate: 26 -27 aprile e dal 2 al 4 maggio h 15/18. Prenotazione su Happy Ticket.

Questa edizione dei Rolli Days ospita tre influencer attivi nel campo dell’inclusione, in particolare, delle persone cieche: Alessandro Bordini (IG @alessandrobordini_), Roberto Lachin (IG @lachinroberto), vicecampione olimpico italiano nel 2018 e 2019, Elena Travaini (IG @elena_travaini), ballerina professionista e campionessa mondiale.

