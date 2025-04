Gnv, compagnia di traghetti del Gruppo Msc, annuncia l’ingresso nel mercato algerino. Questo passo strategico amplia l’offerta di servizi della Compagnia dedicati all’area del Maghreb, grazie all’apertura di nuove rotte internazionali, con l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento nel Mediterraneo.

«Abbiamo scelto di entrare in un mercato con significative potenzialità di crescita, in particolare per il trasporto passeggeri. Riteniamo di avere una flotta progettata per rispondere a esigenze diversificate e il know-how necessario per contribuire all’ulteriore crescita del mercato in termini di servizio e di miglioramento della qualità dell’offerta. La numerosa comunità algerina residente in Europa, specialmente in Francia, rende queste rotte un naturale complemento alla nostra offerta, in linea con un approccio strategico che punta ad un ingresso sostenibile e rispettoso, volto a integrare l’offerta esistente e rispondere in modo efficace alle richieste di mobilità della regione», ha dichiarato Matteo Catani, ceo di Gnv.

Alla programmazione 2025 la Compagnia aggiungerà, a partire dal 3 giugno e fino al 30 settembre, due collegamenti settimanali per l’Algeria: Sète – Algeri e Sète – Bejaia, con una frequenza settimanale.

Su tutte le tratte sarà operativa la nave Fantastic, che offrirà a bordo servizi pensati su misura per le esigenze del mercato nordafricano. I passeggeri potranno usufruire di cucina halal, una sala preghiera e aree dedicate alle famiglie.

In occasione dell’annuncio ufficiale, Gnv lancerà una promozione con sconti fino al 40% fino al 14 aprile 2025, continuando a premiare l’Advance Booking con tariffe vantaggiose pensate in particolare per le famiglie, in vista dell’apertura dei nuovi collegamenti. Per agevolare ulteriormente i nuclei familiari, sarà disponibile un’opzione di prevendita che permetterà di bloccare la tariffa versando solo il 10% dell’importo totale, con saldo del restante entro un mese dalla partenza.

È inoltre possibile iscriversi al Programma fedeltà myGnv accedendo a vantaggi esclusivi, tra cui un cashback del 20%, sconti a bordo e un sistema di accumulo punti che premia in base ai biglietti acquistati. Ad esempio, al raggiungimento della prima soglia di 100 punti (corrispondenti a 1.000 € spesi) è previsto un buono spesa del valore di 200€.