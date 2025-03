Venerdì 4 aprile in Galleria Mazzini, a Genova, torna la seconda edizione di Blue Gallery – Blue Economy Forum, organizzato da Comune di Genova e Fondazione Carige.

Blue Gallery trasformerà Galleria Mazzini in uno spazio di incontro e confronto, con l’obiettivo di promuovere un think tank focalizzato sulla blue economy e favorire collegamenti tra una vasta comunità che include istituzioni, media, investitori, aziende, studenti e figure di spicco nel settore.

L’evento è stato presentato questa mattina a Palazzo Tursi alla presenza dell’assessore comunale al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca Francesco Maresca; del consigliere di amministrazione di Fondazione Carige Andrea Rivellini; di Monica Cevasco del Civ Sestiere Carlo Felice e di Luca Marchesi, presidente di J!-Janua.

L’evento si propone di mettere in risalto le attuali tendenze nel settore “blue”, stimolando il dibattito su scala locale sui temi cruciali della blue economy, attraverso un approccio aperto e dinamico per affrontare le sfide legate all’innovazione e alla sostenibilità sia a livello nazionale che internazionale. Il format dell’evento include una serie di talk, masterclass e momenti di intrattenimento, mirati principalmente a coinvolgere un pubblico diversificato, in sintonia con la vasta gamma di contenuti proposti.

Blue economy

Nota anche come “Ocean economy”, blue economy è un termine utilizzato per indicare le attività economiche legate agli oceani e ai mari, più precisamente, all’utilizzo sostenibile delle risorse marine a vantaggio dello sviluppo economico, dei mezzi di sostentamento e della salute degli ecosistemi oceanici, e svolge quindi un ruolo fondamentale nell’assicurare un futuro sostenibile alle comunità costiere.

Il programma

Il programma di venerdì 4 aprile prevede occasioni di networking, in particolare con due “masterclass” focalizzate sulle opportunità offerte dall’ambiente lavorativo marittimo, pensate appositamente come momenti di apprendimento dedicati agli studenti. Ad arricchire di contenuti l’evento ci saranno oltre cinque “talk” aperti al pubblico, in cui i partecipanti potranno ascoltare relatori di primo piano discutere di esperienze di successo, delle tendenze di innovazione e delle tematiche più rilevanti della blue economy. Per coinvolgere la cittadinanza, ai talk e alle masterclass, si alterneranno anche momenti di intrattenimento.

Tra i momenti più attesi della giornata si ricordano i due appuntamenti dedicati alla politica internazionale e alle sfide nazionali:

un approfondimento sulla “Nuova America di Donald Trump”, con la partecipazione di Domenico Siniscalco, già ministro dell’Economia e delle Finanze, e Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes

la presentazione del libro “Governare le Fragilità” di Roberto Garofoli, presidente di Sezione del Consiglio di Stato e sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del governo Draghi. Coautore del saggio Bernardo Giorgio Mattarella, figlio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Blue Gallery chiuderà con il concerto Gospel in Blue del Sizohamba Gospel Chiur, rivolto a tutta la cittadinanza e sempre ad ingresso libero.

«La blue economy è un asset strategico dell’economia genovese che, in questi ultimi anni, ha mostrato segnali di crescita molto importanti, a testimonianza dell’ottimo lavoro di facilitazione e di messa a sistema di tutti gli stakeholder del settore che siamo riusciti a portare avanti come Amministrazione – dichiara l’assessore comunale a Patrimonio, Porto, Mare e Pesca Francesco Maresca – Genova ha sempre ospitato numerose iniziative legate al mondo marittimo, come il Salone Nautico, la Shipping Week, il Festival del Mare e la regata velica di Ocean Race. Attraverso Blue Gallery, il tema del mare assumerà nuovamente un ruolo centrale, risuonando durante i vari momenti di discussione previsti in questa due giorni, che includeranno conferenze, approfondimenti tecnici, esperienze culturali, attività per le famiglie e intrattenimento a tema».

«Dal 1483 Fondazione Carige opera come agente di sviluppo sostenibile, promuovendo interventi, investimenti e azioni di accompagnamento che mettono al centro la persona, il territorio e la nozione di bene comune. In questo ambito pertanto la nostra Fondazione – spiega Andrea Rivellini, consigliere di amministrazione di Fondazione Carige – sostiene convintamente “Blue Gallery – Blue Economy Forum”, giunto alla sua seconda edizione con l’ambizione di rappresentare un primario Think Tank dedicato alla Blue Economy nella consapevolezza che lo sviluppo economico del territorio Genovese passa in modo significativo attraverso un uso sostenibile delle risorse del mare».

Il programma integrale dell’evento è consultabile sul sito www.bluegallery.it.