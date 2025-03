Portofino guida la crescita di immobili di lusso in Italia. Secondo il Prime International Residential Index (Piri 100) del Wealth Report 2025 di Knight Frank, che monitora l’andamento delle proprietà residenziali in 30 Paesi in tutto il mondo, il borgo ligure si posiziona al 16° posto a livello globale, con un incremento del 7,1% nei prezzi degli immobili residenziali di pregio. Un risultato che colloca Portofino al vertice della classifica italiana e tra le mete più ambite nel settore del real estate di lusso.

«Il risultato ottenuto da Portofino è un riconoscimento importante per la nostra località e per il nostro lavoro di promozione e valorizzazione del territorio. Portofino è un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, e questi numeri lo dimostrano ancora una volta – commenta il sindaco di Portofino Matteo Viacava -. Il nostro impegno è quello di preservare e valorizzare questo patrimonio straordinario, mantenendo un equilibrio tra esclusività e sostenibilità, affinché il borgo possa continuare a essere un punto di riferimento internazionale».

Portofino si distingue nel panorama immobiliare italiano superando città come Firenze, Milano, Venezia e Roma, dimostrando ancora una volta di essere una meta unica e ricercata dai grandi investitori e dagli high-net-worth individuals a livello globale.