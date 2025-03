«Come Regione Liguria abbiamo chiesto una data certa per la riapertura del fondamentale tunnel stradale del Colle di Tenda ricordando, ancora una volta, quanto sia un nodo strategico per tutti i cittadini, per i turisti ma anche per il commercio di un’intera zona che soffre da anni per questa chiusura».

A dichiararlo l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola intervenuto oggi, in rappresentanza della Regione Liguria, alla Conferenza Intergovernativa, tra Italia e Francia, con all’ordine del giorno la situazione del Colle di Tenda.

«Auspichiamo pertanto che effettivamente vengano rispettati i tempi dell’ultimo cronoprogramma che prevederebbe la possibilità di aprire entro la fine di giugno. Non possiamo permetterci un’altra estate senza questo passaggio strategico».

Per quanto riguarda la rete ferroviaria, secondo Scajola «serve un’importante accelerazione, nella progettazione in corso, per riportare la velocità dei convogli a 80 km/h sulla linea in modo da fornire, al più presto, un servizio migliore a chi sceglie il treno per muoversi tra Liguria, Piemonte e Francia».