Venerdì 28 marzo dalle ore 10:00 alle ore 13:00, in concomitanza con la presentazione del piano industriale del Gruppo Unipol, è stata indetta da First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil una mobilitazione sull’intero territorio nazionale che coinvolgerà tutte le sedi del Gruppo per l’esclusione delle organizzazioni sindacali dal percorso che ha portato al nuovo piano industriale.

A Genova è stata indetta un’assemblea dalle ore 10:00 alle ore 11:30 presso la sala Bi.Bi. Service di via XX Settembre 4/3p, che proseguirà fino alle ore 13.00 con il presidio presso la sede Siat in via V Dicembre 3.

“L’azienda continua a dimostrare il suo disinteresse verso i propri lavoratori e verso l’impegno che gli stessi prestano ogni giorno: occorre ripristinare al più presto condizioni di rispetto reciproco e la valorizzazione dell’impegno e della professionalità di tutte le lavoratrici e lavoratori al raggiungimento dei risultati aziendali”, scrivono in una nota First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil e le Rappresentanze Sindacali UnipolSai e Siat Genova.