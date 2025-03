Venerdì 28 marzo dalle 14 alle 19.30 a Genova nei locali di BB Service, via XX Settembre 41/3P, si terrà il lancio del Partito liberaldemocratico in Liguria, con l’evento nazionale “Tracciare la strada” organizzato dai giovani del nuovo Partito.

Dalle 14 alle 17 si riuniranno 5 tavoli di lavoro, con discussant ed esperti e conseguenti position paper e proposte programmatiche su :

Innovazione-Education-Sviluppo: strategie per un futuro competitivo

Noi cittadini europei: il ruolo della sussidiarietà europea nelle città

Il trilemma energetico: lo sviluppo di un portafoglio energetico nazionale

Il bello di farne parte: come e perché avvicinarsi alla politica

Crisi abitativa: come gestire la domanda degli affitti

Alle 17.30 si terrà la presentazione del nuovo partito con :

Alessandro De Nicola – presidente di “The Adam Smith Society” ed editorialista della La Stampa e di Repubblica, Luigi Marattin, deputato del Partito liberaldemocratico.

A seguire, dalle 18.30 alle 19.30 verrà presentato, in vista della prossima consultazione elettorale per il rinnovo dell’amministrazione del Comune di Genova, un documento programmatico su Genova con le proposte politiche e la visione di città del Partito liberaldemocratico, da proporre alle candidate e ai candidati alla carica di sindaco.

Victor Rasetto, già Coordinatore regionale di Orizzonti Liberali e fondatore in Liguria del Partito Liberaldemocratico dichiara : «Essere liberaldemocratici significa innanzitutto essere coerenti. Siamo alternativi a questo bipolarismo/bipopulismo, a queste strane coalizioni di centrodestra e di centrosinistra in Italia, conseguentemente rimaniamo alternativi anche a Genova, in una città di convenienze ormai ossificate. Genova ha bisogno di una nuova proposta politica, coraggiosa e controcorrente, che denunci coalizioni in cui un partito la pensa in un modo e il suo alleato all’opposto, in cui il leader dice una cosa e il suo vice un’altra, che evidenzi le contraddizioni programmatiche dei candidati alle prossime elezioni e la strisciante conservazione nelle loro proposte dei soliti luoghi comuni sulla città. È per questo che proporremo alla città e alle candidate e ai candidati alla carica di sindaco, il nostro modo di pensare Genova».

«Esiste in Italia e a Genova – spiega Marco Beltrami, già coordinatore Libdem Liguria e fondatore in Liguria del Partito Liberaldemocratico – la domanda di una proposta politica fresca, coraggiosa e nello stesso tempo rispettosa della vera politica, del valore della rappresentanza; il proliferare in queste elezioni di pseudo liste civiche ne è un chiaro indizio. Abbiamo lavorato in questi mesi per dare vita a un partito di ispirazione liberale, contendibile e costruito sulla voce dei suoi iscritti e ci stiamo riuscendo. Ci consideriamo solo nella fase iniziale: vogliamo crescere, aggregare e sviluppare programmi sempre più precisi e coraggiosi. La giornata di domani, con i diversi gruppi di lavoro, è un preciso esempio del nostro stile».