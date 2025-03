L’azienda genovese Tlc Web Solutions e il dipartimento di Scienze politiche e della comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno hanno siglato un accordo esclusivo per l’applicazione del modello operativo Osec (orientamento, misura, ergonomia, contenuti), il primo modello in letteratura per la misurazione della comunicazione della sostenibilità online.

L’accordo siglato a febbraio prevede attività congiunte di ricerca, benchmarking e divulgazione, volte a supportare le aziende nell’adozione di strategie di corporate & sustainability communication efficaci e trasparenti.

Tlc e il modello operativo Osec

Nell’ambito del dipartimento sono operativi il Brand Management Centre (Bmc) e il Sustainability Communication Centre (Scc), che conducono studi e ricerche innovative sul green branding e sulla comunicazione della sostenibilità delle organizzazioni.

Bmc e Scc applicano il modello operativo Osec, un algoritmo che consente di valutare le aziende sustainability-oriented.

L’affidabilità del modello Osec è testata su un ampio numero di cluster di aziende nazionali e internazionali appartenenti a settori diversi e la cui scientificità è testimoniata da articoli in materia.

L’impiego dell’algoritmo è finalizzato alla valutazione dei corporate website e al miglioramento degli stessi sotto il profilo del branding e della comunicazione per la sostenibilità.

L’accordo prevede che Tlc impieghi il modello Osec in esclusiva, in collaborazione con il Scc, per sviluppare attività di benchmarking, identificando best-in-class e best practice utili a orientare gli interventi di miglioramento dei siti web analizzati.

L’obiettivo è proprio migliorare le performance di sostenibilità dei corporate website, premiando le pratiche virtuose e contrastando il greenwashing.

L’iniziativa coinvolge aziende di diversi settori, fornendo dati utili a identificare best practice e orientare le strategie di comunicazione.

«Con questa alleanza TLC conferma il proprio impegno verso la ricerca di nuovi standard che possano permettere alle aziende di affrontare le sfide che si stanno aprendo sul tema della comunicazione della sostenibilità e del green branding − dichiara Federico Novara, co-founder di TLC Web Solutions − inoltre, l’accordo rappresenta un passo significativo per l’affermazione di pratiche di comunicazione trasparenti e scientificamente validate nel contesto della sostenibilità aziendale. Attraverso il modello Osec possiamo fornire alle aziende strumenti concreti per migliorarne la comunicazione e rendere un servizio migliore al grande pubblico ».

Un progetto di innovazione e formazione

Oltre alla misurazione delle performance, l’accordo prevede attività di formazione per aziende e studenti universitari ai quali TLC si impegna a offrire opportunità di esperienze pratiche.

«L’accordo con Tlc consente al Sustainability Communication Centre del dipartimento di Scienze politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno di svolgere una specifica attività ai fini della Terza Missione, vale a dire di rispondere a uno dei mandati istituzionali delle università italiane che comporta la valorizzazione dei prodotti della ricerca e/o della didattica − precisa Alfonso Siano, responsabile scientifico del Centro − riteniamo utile e promettente questa partnership, per l‘interesse che è nato e cresciuto intorno ai vantaggi che possono derivare dall’applicazione, ad ampio raggio, del modello operativo Osec, nell’ambito del processo di valutazione e di miglioramento della sustainability communication nei siti web delle organizzazioni sia for profit che non profit».

La ricerca e la divulgazione dei risultati in un evento a primavera

Tlc e il Sustainability Communication Centre di Unisa hanno avviato il progetto innovativo Cs-Comunicazione della Sostenibilità, che prevede la misurazione della qualità della comunicazione della sostenibilità del sito web aziendale e l’ottimizzazione dell’efficacia attraverso azioni correttive. La ricerca è stata svolta su circa 120 aziende di 9 settori merceologici (agro e food&beverage, energia & utilities, bancario, industria e tecnologia, biomedicale, compagnie di navigazione, terminal e merci, nautica & yachting, cosmesi e nutraceutica). La divulgazione ufficiale dei risultati, con relativa premiazione delle aziende che si sono posizionate meglio nel ranking di categoria, avverrà in un evento previsto in primavera a Genova. L’evento coinvolgerà istituzioni, imprese e stakeholder, e offrirà un momento di confronto sul futuro della comunicazione sostenibile e del green branding. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del progetto.