Biscione, al via i lavori per la scalinata tra via Fea e via Robino

Bruzzone e Ruocco (Linea Condivisa): “Un intervento atteso da anni dalle cittadine e dai cittadini del quartiere”

Sono partiti questa mattina i lavori di ripristino della scalinata che collega via Fea a via Robino, nel cuore del quartiere del Biscione, una zona a forte presenza di edilizia residenziale pubblica nel Municipio Bassa Valbisagno. Lo comunicano con una nota i rappresentanti di Linea Condivisa, il consigliere comunale e capogruppo Lista Rosso Verde Filippo Bruzzone e il consigliere municipale Bassa Val Bisagno Gabriele Ruocco. «Una piccola grande vittoria per il territorio – dichiarano – frutto della determinazione di tante e tanti abitanti e di un lavoro che abbiamo seguito passo passo. Dopo numerosi solleciti, oggi partono i lavori: siamo molto felici di aver dato una mano a sbloccare una situazione ferma da troppo tempo. La scalinata rappresenta un collegamento fondamentale per il quartiere, sia dal punto di vista della viabilità pedonale sia per la qualità della vita delle persone che ogni giorno la percorrono».