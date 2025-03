Il Comune di Rapallo ha pubblicato il bando per il Premio Rapallo Bper Banca 2025, riconoscimento per celebrare l’eccellenza nella letteratura femminile italiana. Il premio intende valorizzare l’attività letteraria, la capacità innovativa e l’incidenza nella società delle migliori autrici nelle sezioni di narrativa e di saggistica e costume. Sono ammissibili le opere edite in lingua italiana, pubblicate per la prima volta a partire dal 10 settembre 2024.

Le case editrici dovranno inviare le opere proposte entro il 10 agosto 2025. Entro il 10 ottobre 2025, una giuria tecnica composta da scrittori, giornalisti e critici letterari selezionerà una terna finalista per ciascuna sezione. Per la sezione “Costume e saggistica”, la terna finalista sarà sottoposta alla valutazione di una Giuria Popolare al femminile, che determinerà la vincitrice. La cerimonia di premiazione si terrà il 8 novembre 2025.

«Il Premio Rapallo Bper Banca sta assumendo un’importanza crescente nel panorama letterario nazionale e internazionale. Questa manifestazione, non solo esalta il talento e l’innovazione delle donne, ma pone Rapallo come centro di eccellenza culturale e rappresenta una straordinaria occasione di promozione» dichiara il sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci.

Anche quest’anno, nel periodo estivo, il Comune di Rapallo organizzerà la rassegna “Aspettando il Premio Rapallo Bper Banca” incontri con grandi nomi della cultura italiana e il cui programma sarà reso noto più avanti.

Il bando del Premio Rapallo Bper Banca è disponibile a questi link: