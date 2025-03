È stato inaugurato il nuovo ufficio della Cisl in Campetto, al centro della piazza al civico 13/15 piano strada: un ufficio di accoglienza dedicato al pubblico, facilmente accessibile a tutti, per richiedere qualsiasi informazione sui servizi offerti dal sindacato.

Sarà un front-office dove sarà possibile nella stessa sede avere la possibilità di poter fissare appuntamenti per tutti i servizi offerti dal sindacato e avere le informazioni necessarie su dubbi relativi alle pratiche, la richiesta di modulistica e tantissimo altro: Caf (il centro di assistenza fiscale), Inas (il patronato), Adiconsum (l’associazione per la difesa del consumatore) e il Sicet (il sindacato inquilini casa e territorio).

«La volontà della Cisl è quella di essere sempre di più un sindacato della prossimità al servizio della cittadinanza. Il nuovo ufficio, nel cuore di una piazza storica per Genova, va in controtendenza rispetto ad una desertificazione sempre più frequente nel centro storico mentre la Cisl ostinatamente intende presidiare il territorio in presa diretta con i cittadini e il mondo del lavoro», spiega il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri.

«Recentemente abbiamo inaugurato la nostra nuova sede in Piazza Campetto 1/3 al primo piano – spiega l’amministratore delegato del Caf Cisl della Liguria Livio Falconi – così possiamo rafforza ulteriormente la nostra presenza con i nostri servizi per la cittadinanza come l’Isee che è gratuito e tantissimi altri ancora ma siamo alle porte anche della stagione della dichiarazione dei redditi. Quello che ci chiede la cittadina spesso è anche una risposta rispetto a dubbi su pratiche e modulistica, così possiamo migliorare ulteriormente con un doppio ufficio a distanza di pochi metri essere ancora più immediati per essere un supporto prezioso», conclude Falconi.