Gli optometristi nelle farmacie di Federfarma Genova, già 110 hanno aderito all’accordo innovativo

Lenti e occhiali nelle farmacie con il supporto di un professionista, per la prima volta in Italia partnership tra i due sindacati

«A noi la cosa che fa piacere − aggiunge Maurizio Caviglia , segretario generale della Camera di Commercio − è sempre vedere le associazioni di categoria che collaborano tra di loro e soprattutto che al centro c’è l’utenza perché questo è un sistema per riuscire ad aiutare persone che si trovano magari di fronte a delle barriere anche psicologiche di tempo e di altra natura che in questo momento e in questo modo hanno un’offerta in più che può essere anche interessante da un punto di vista economico, ma soprattutto per la salute delle persone».

Oscar Cattaneo , vicepresidente Ascom Confcommercio, commenta: «Sicuramente questo accordo è la dimostrazione nei fatti dell’importanza di avere una rete e dell’importanza di Ascom sotto il cui cappello vivono sia l’Associazione delle Farmacie sia Federottica, l’Associazione degli esercizi che commerciano in ottica e fanno le misurazioni della vista. Sicuramente questo dà un servizio anche alla cittadinanza: in una città di anziani come Genova dove ci sono difficoltà di spostamenti, le farmacie sono esercizi che hanno una loro capillarità. Confcommercio è molto soddisfatta di questo suo ruolo che si esplica e si realizza proprio con accordi anche commerciali, effettivi e proficui per tutti».

Maurizio Gambari , presidente di Federottica Genova e Provincia, spiega com’è nato l’accordo: «Sulla base dell’esigenza che si sta verificando anche in altre regioni e siccome tutti facciamo parte di Ascom Salute abbiamo deciso di fare una cosa per bene per vedere come può evolvere. Abbiamo deciso di selezionare la tipologia di ottici: gli optometristi perché per il benessere visivo è giusto avere una specialità. Forse un ottico a farmacia non ci potr ancora essere, ma ho già attivato la scuola a Genova proprio per formare i nuovi ottici che verranno diplomati in corsi di optometria. Rispetto all’ottico è una figura professionale che può fare un esame visivo più avanzato: l’afachia, gli astigmatismi, miopia ad alto livello, miopia a basso livello e così via».

